İSKENDER GÜNEN

İlk 45 dakikada Trabzonspor'un futbolundan etkilenmemek olası değil. İlk yarı kaleci Uğurcan'ın bırakın kurtardığı bir topu, Hatayspor gibi bir takımın Trabzonspor'un ceza alanı yakınlarında bile topla buluşamadığını gördük. Nwakaeme gibi önde en önemli oyuncusundan yoksun olmasına rağmen sahada öyle bir Trabzonspor vardı ki; bugüne kadar gördüğümüz en mükemmel performansını sergiledi. Topa sahip olma, ikinci topları alma ve sahanın her yerinde baskı ile rakipten topu alıp atak girişimlerinde bulunma... Atılan ilk golde rakibe yapılan baskı, Hamsik'ten Cornelius'a, ondan da Djaniny'ye gelen top ve Djaniny'nin mükemmel vuruş tekniğini izledik. İkinci golde ise sol bek Denswil'in asistinde Cornelius sahneye çıktı. İki mükemmel gol izledik.

Abdullah Avcı'nın oyun stratejisi son derece doğruydu. Orta alanda Berat ve Dorukhan gibi mücadele gücü yüksek, rakibi rahatsız eden, agresif iki isim ve de Hamsik gibi oyun aklı...

İkinci yarı ise yapılan değişikliklerden sonra Hatayspor ilk yarıya göre rakip sahada daha fazla göründü ve iki gol pozisyonuna girdi. İlkini kaleci Uğurcan kurtardı, ikincisinde vuruş dışarı gitti.

Görünen o ki Avcı, geçen sezondan bugüne kadar sistemini takıma oturtmuş. Giren her futbolcu bu oyun anlayışı ile sahada takıma elinden gelen katkıyı yapmaya çalışmakta. Bu da başarıyı getiren en büyük etken. Dün bu gerçeği bir kez daha gördük.