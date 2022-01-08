İSKENDER GÜNEN

Oyun tek taraflı ama sorunlar büyük. Malatyaspor 5-4-1 anlayışı ile sahadaydı. Oyunun sadece savunma tarafındalardı ama top kendilerine geçtiğinde hücum girişimleri de son derece yetersizdi. Trabzonspor, karşı alanda yaptığı baskı, rakipten kapılan toplar ve de top Nwakaeme'ye geldiğinde daha farklı bir görüntü verdi. Nwakaeme adam eksiltme özelliği ile hücumu organize eden isimdi. Cornelius'un attığı golde de büyük pay sahibiydi. Top saklama becerisi ile savunma yapan Malatyaspor'a karşı takımını rahatlatan isim oldu.

Sağ kenarda ise aynı özellikte bir oyuncunun olmadığı gerçeği var. Orta alanda Hamsik her zamanki gibi mücadele gücü yüksek ve de oyunu yönlendiren isim ama önündeki Abdülkadir Ömür ve Bakasetas istenilen düzeyde değildi. Malatyaspor gibi kendi sahasında çok adamla savunma yapan takımlara karşı topun daha hızlı yönlendirilmesi gerekirken çok daha temposu düşük, yana ve geriye oyun yüzünden hücumda istenilen etkinliğin gösterilmesini engelledi.

Bir de savunmada bireysel hataların öne çıktığı anlar var. Önce sol bek ile başlayan sorun ve ardından savunmanın ortasındaki Hüseyin ile devam eden yetersizlikler göz önüne getirilmeli. Hele son yaptığı harekette hakem Fırat Aydınus VAR'a gitse Trabzonspor'un başını yakabilirdi. Çünkü her rakip Malatyaspor değil... Sonuçta ikinci yarının ilk maçında alınan üç puan şampiyonluk yolunda büyük önem taşır ama eksiklerin görülmesi gerekmekte.