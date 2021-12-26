İSKENDER GÜNEN

Son 10 haftadaki performansları bir birine yakın iki takım. Aralarındaki puan farkı ise 13. Başakşehir'in yaklaşabilmesi için mutlak 3 puanı alması gereken bir maç. Trabzonspor'da maç öncesi sorunlar var. Savunmanın ortasında sezon başından beri birbirleriyle sürekli oynayan ve üst düzey olan iki isim Edgar ve Hugo sakatlıklarından dolayı yoklar. İlk 11'de Hüseyin ve Denswil birlikte ilk kez oynuyorlar. Bir de bana göre en büyük sorun önde Nwakaeme'nin yokluğu. Çünkü Nwakaeme, oyunu önde kurgulayan bir isim. Adam eksilten, asist yapan ve goller atan bir oyuncu. Böyle yokluklara rağmen Başakşehir karşısında alınan 1 puan asla küçümsenmemeli. İlk yarıda direkten dönen iki top var.

Maçın Trabzonspor adına kilit ismi orta alanda Hamsik. Gerçekten tam bir lider, büyük bir karakter. Bakasetas'a attığı mükemmel topta Başakşehir savunması araya girdi, ardından Cornelius'a attığı bir top var ki ne kadar büyük bir oyuncu olduğunun göstergesi. Önde Nwakaeme'nin yokluğunda öne çıkması gereken yani bireysel becerileriyle rakibi zorlaması gerekli olan A.Ömür ve Bakasetas kendilerinden beklenen performansı ortaya koyamadılar. Takım savunması ise eksikliklere rağmen üst düzeydeydi. Savunmada yapılan bireysel hatalarda ise sigorta Peres oldu. İki kritik pozisyonda yaptığı kademeler mükemmeldi. Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Fakat bir başka gerçek var ki Trabzonspor'un ligin ilk yarısında oynadığı oyun ve aldığı puan ve rakiplerle arasındaki fark övgüye değer.