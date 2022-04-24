İSKENDER GÜNEN

Dört haftadır galibiyete hasret bir Trabzonspor… Rakip Adana Demirspor, ligin zorlu deplasman takımlarının başında geliyor. Şampiyonluk için mutlak puan alınması gereken bir maç. Çünkü ligin sonu yaklaşırken istenilen sonuçlar gelmediği için oyuncular mental ve fiziksel yönden bir baskı içindeydiler.

Böylesi zorlu bir deplasmanda ilk 12 dakikalık bölümde 2-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Adana ekibi, orta alan ve önde yetenekli oyunculara sahip ama takım savunmasındaki zaafları ve savunmadaki bireysel hatalar öne çıktı. Özellikle maçın kilit ismi Adana Demirsporlu Rassoul'du. Önce Visca'ya yaptığı penaltı, ardından yine rakibi serbest bıraktığı anda gelen Trabzonspor'un ikinci golü…

2-0'dan sonra Trabzonspor oyunu tamamen kendi alanında kabul etti. Adana Demirspor'un yaptığı baskılar, Uğurcan'ın çıkardığı pozisyondan başka direkten dönen topları vardı.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Adana Demirspor her ne kadar Trabzonspor yarı alanında topa sahip olsa da pozisyon bulmakta zorlandı. Bu bölümde ani gelişen bir atakta Cornelius'un mükemmel duvar pası ve Djaniny ile üçüncü gol geldi. Oyunun sonlarına doğru önce Vargas'la golü bulan Adana Demirspor, bir de penaltı atışından yaralanamadı.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Adana Demirspor her ne kadar Trabzonspor yarı alanında topa sahip olsa da pozisyon bulmakta zorlandı. Bu bölümde ani gelişen bir atakta Cornelius'un mükemmel duvar pası ve Djaniny ile üçüncü gol geldi. Oyunun sonlarına doğru önce Vargas'la golü bulan Adana Demirspor, bir de penaltı atışından yaralanamadı.

Cornelius bu maçta öne çıktı. Bütün hava toplarını rahatlıkla aldı. Rakip alanda takımının çoğalmasını sağlarken mükemmel bir gole de imza attı. Visca penaltıyı alan ve ardından Cornelius'a asisti yapan kişi. Dorukhan ise saygı duyulması gereken isim. Bu sezon değişik mevkilerde görev aldı. Buna rağmen sorumluluğunun bilincinde büyük bir mücadele örneği gösterdi. Alınan 3 puandan sonra şampiyonluk için artık gün saymaya başladılar.