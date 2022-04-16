İSKENDER GÜNEN

Dört haftadır galibiyete hasret bir takım… Kayıp 9 puan… Kendi sahasında Karagümrük maçında hedef mutlak 3 puandı. Gaziantep maçından farklı bir 11 vardı sahada. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür yok... Bakasetas ile Cornelius 11'deydi. İlk 45 dakikalık sürede Trabzonspor'un futbol adına olumlu görüntüleri çok azdı.

Fatih Karagümrük merkezi çok iyi kapattı. İki kenarda da Trabzonspor'a organize olma olanağı vermedi. Hücumda ise Karagümrük çok yetersizdi. Trabzonspor böyle olunca tempoyu da arttıramadı, oyunun yönünü çabuk değiştirmeyi düşünmedi ve kenarlardan adam eksilten hücum girişimleri oluşmadı. İlk yarının son dakikalarında Karagümrük'ün önemli oyuncularından Lucas Biglia'nın mükemmel frikiğinden gol geldi.

İkinci yarı Yusuf Erdoğan ve Cornelius'un yerine Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu. Dorukhan, Vitor Hugo'nun yanına geldi. Denswil maçın başındaki sol bek pozisyonuna geçti. İlk yarıya göre daha fazla rakip alanda görünen özellikle Nwakaeme'nin bireysel becerileriyle getirdiği toplarla pozisyonlar üretilmeye başlandı. Hamsik'in mükemmel pası ve ardından Hugo ile beraberlik golü geldi…

1-1'den sonra Karagümrük'ün hücumda üç kez çok etkili girişimleri oldu. Birinde top direkten geri döndü. Trabzonspor adına bana göre en büyük şans bu maçta Karagümrük'te Emre Mor ve Jimmy Durmaz'ın olmamasıydı. Trabzonspor'un son dört maçı şampiyonluk yolunda kayıp gibi görünse bile alınan bir puan kazanç olarak yorumlanabilir.