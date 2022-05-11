İSKENDER GÜNEN

Kendi sahasında 1-0'lık bir sonuç, rakip Kayserispor, kupa finali için avantajlı bir skoru yakalamanız gerek… Abdullah Avcı'nın böylesi bir maç için sahaya sürdüğü 11, topa sahip olan bir takım ama top kayıpları yaşandığında orta sahada mücadele gücü yüksek oyuncularınız yoksa sorunlar ortaya çıkar. Maçın başlangıcı rakibin yaptığı büyük bir hata ve size penaltıyla gelen bir avantaj golü… Bu golden sonra ise mücadele gücü yüksek, agresif bir orta sahanız olmayınca sorunlar yaşanır.

Kayserispor her iki kanattan da atak girişimlerinde bulunan taraftı. Uğurcan'ın mutlak kurtardığı 2 top vardı. Bunlar net gol pozisyonlarıydı. İlk yarı rakibin kullandığı korner sayısı 8 ise burada bir sorun vardır.

Asıl sorun orta alandaydı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci yarı orta alana mutlaka bir oyuncu katması gerekirken Nwakaeme'nin yerine Yusuf'la başladı ve ardından iki gol geldi.

Bir başka gerçek var ki şampiyonluk geldikten sonra bir takım birlikteliği içinde mücadele etmek ve o coşkuyu sahaya yansıtmak bir kenara bırakılmış. Ne yazık ki bordo-mavili ekipte dün sorumluluk anlayışından tamamen uzak bir görüntü vardı. Bu oyun yüksek konsantrasyon, kazanma azmi ve coşku gerektirir. Yoksa başarılı olmak mümkün değildir. Kayserispor mükemmel bir oyun ortaya koydu. Her yönüyle Trabzonspor'dan üstündü. Sonucu hak eden taraf kesinlikle Kayserispor oldu.