İSKENDER GÜNEN

Hatayspor'un oyun planı daha fazla topa sahip olma ve oyunun temposunu düşürme üstüne kuruluydu. Topa sahip olduğu bölge ise kendi sahası ve orta alandı. Hücumda ise hiçbir yeterlilikleri yok. İlk devre 1-2 pozisyondan başka Trabzonspor'u kendi sahasında zorlayan atak girişimlerinden yoksundular. Topa sahip oldukları anlar var. Ama kendi sahalarında! Ancak çıkarken kaptırdıkları ve rakibe verdikleri toplarda ise Trabzonspor'da sorunlar başladı. Bunun en önemli nedeni, Trezeguet-Cornelius-Visca ile bunlara destek olması gereken Bakasetas'ın organize atak girişimleri yapmaları gereken pozisyonlarda bireysel becerilerle sonuca gitme yanlışlıklarıydı...

Bu da daha rahat bir oyun oynama olanağı sunacak olan gole ulaşamamalarının en büyük nedeni...

Ofsaytla iptal edilen gol ilk yarıda Trabzonspor'un geliştirdiği en organize atak. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise top 3. bölgeye geldiği zaman gerekli kenar ataklarının geliştirilemediği anlar oldu. İki kenar beki Eren ve Larsen hücuma destekte bir türlü gerekli performansı gösteremedi. Atılan golde ise Abdülkadir Ömür'ün mükemmel vuruş tekniği öne çıktı.

İstanbulspor maçından sonra Hatayspor'dan alınan üç puan lige iyi başlama açısından önemli. Ama hâlâ istenilen ve arzu edilen tempo ile oyun anlayışı yakalanmış değil.