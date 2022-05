İSKENDER GÜNEN

38 yıllık bir süreç… Bu zaman içerisinde inişler çıkışlar, kendi gerçeği dışında sezonlar ve de şampiyonluğa yaklaşılan yıllar... Ama vuslat her zaman başka baharlara kaldı. Nihayet uzun yıllardır beklenen, arzu edilen şampiyonluk ipi bu sezon göğüslendi. Son 4 yıllık sezon içerisinde ise bazı maçlar var ki istenilen puanlar çıkartılabilse daha önce şampiyonluk gelebilirdi.

Milat, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle başladı. Avcı sezona çok kötü başlayan Trabzonspor'a geldikten sonra doğru bir strateji, doğru bir yapılanma gerçekleştiren bir teknik adam. Önce elindeki kadroya göre bir oyun planını sahaya yansıttı. Bu da takım savunmasını öne çıkaran bir anlayışı getirdi. Geçen sezon sonunu düşündüğümüzde ligde istenilen girişi yapamayan ama teknik adam değişiminden sonra bir yükseliş içerisinde olan bir takım var. Bu sezon başı ise nokta transferlerin yapıldığı ve takıma katılan yabancı oyuncuların performansı ile bir kadro zenginliği ortaya çıktı.

Başarının olmazsa olmaz şartı istikrardı. Üst üste kazanılan maçlar takımda öz güveni arttırırken, hemen her maçta kazanma azmi, takım olma bilinci yüksek bir görüntü ortaya çıktı. Bu da şampiyonluğu getiren en büyük etkendi.



HEGEMONYAYA SON VERDİ

Artık dünü bırakıp bugünü düşünme zamanı. Geçen sezon sorunlar yaşanılan mevkilere gerekli transferlerin yapılması gerekmekte. Öncelikle sağ bek, sol bek, savunmanın göbeği ve de Marek Hamsik'in sakatlanma ihtimaliyle orta alanda iki yönlü oynayabilen bir oyuncu… Şu an kadrodan hangi futbolcuların gideceği konusunda bir fikrimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için bugün Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyunlardan daha üst seviyeye çıkma gerekliliği var.

Uzun yıllardır Anadolu devrimini gerçekleştiren bir takımın içerisinde olma onurunu yaşadım. Çünkü Trabzonspor kim ne derse desin, Süper Lig'e veya eski adıyla Türkiye 1. Ligi'ne çıktıktan sonra hiçbir takımın gösteremeyeceği bir performans gösterdi. 10 yılda kazanılan 6 şampiyonluk ve de sayısız kupalar… Bunlar Türkiye'de kolay değil. Uzun yıllardır İstanbul'un 3 büyüğü hegemonyasındaki bir ligde Anadolu'dan çıkan bir takımın hegemonyaya sayısız kere son vermesi... Her zaman söylediğim gibi Trabzonspor, Türk futbolu için çok önemli bir takımdır. Kazanılan şampiyonluk tüm camiaya kutlu olsun.