İSKENDER GÜNEN

Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Kuralar çekildiği zaman Kopenhag eşleşmesinden sonra her iki takım arasındaki oyuncu kaliteleri bizde her zaman olduğu gibi gündeme geldi. Ama dün bir kez daha görüldü ki futbol bir takım oyunu. Oyuncu kaliteniz ne olursa olsun bir takım birlikteliğiniz yoksa Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir kulvarda işiniz kolay değil. Kopenhag oyunu kendi alanında kabul eden, takım savunması üst düzeyde, disiplinli bir takım. İlk yarıda çabuk öne çıkışlarda pozisyonlar buldu. Siopis'in orta alanda kaptırdığı toptan sonra da golü bulan taraf oldu. Golden sonra Trabzonspor belki topa daha fazla sahipti ama orta alanda Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve öndeki oyuncularla hiçbir zaman gerekli hücum organizasyonunu gerçekleştiremediler. İkinci yarı oyunda hiçbir etkinliği olmayan Kouassi'nin yerine Djaniny girdi. Fakat duran toptan yine kalesinde golü gören taraf Trabzonspor oldu.



BİR GOL ÇOK ÖNEMLİ!

Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise rakip alanda Trabzonspor daha fazla göründü ve de Bakasetas'ın attığı uzaktan şutta golü bulan taraf oldu. 2-1'lik sonuç ikinci maç için Trabzonspor açısından önemli. Çünkü kendi sahasında taraftarıyla bütünleştiğinde burada alınan sonucu lehine çevirme şansı bir hayli fazla. Ama yukarıda belirttiğim gibi Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar ve Kopenhag hiç de yabana atılacak bir takım değil.