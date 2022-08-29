İSKENDER GÜNEN

Sezonun ilk büyük maçı... Kopenhag karşılaşmasından sonra Trabzonspor, mental yönden büyük sorun yaşadı. Böylesi büyük bir karşılaşmaya sorunlarla dolu bir kadro ile başlamak ve yaşanan sakatlıklar büyük bir sorun oldu. Abdullah Avcı, mental yönden istenilen düzeyde olmayan yapıdaki bir 11'i sahaya sürmek zorunda kaldı. İlk yarıda kendi alanında oyunu kabul eden ve de takım savunmasını öne çıkaran bir yapı vardı. Fakat kazanılan toplarda öyle pozisyonlar oldu ki öne oynaması gereken anlarda pas yanlışlığından sorunlar ortaya çıktı. Orta alanda Siopis ve Dorukhan oyunun sadece savunma tarafında kaldı. Bardhi öndeki oyuncularla pas bağlantısını kurmaya çalışan isim ama duran toplar dışında yetersizliği öne çıktı. Önde Trezeguet ve Djaniny orta alandan gerekli desteği alamadıkları için bireysel becerileriyle sonuca gitmeye çalıştı.

İkinci yarı, yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise ofansif anlamda rakip alanda üretkenlikten uzak bir Trabzonspor vardı. İlk yarı Mertens'in ve ikinci devrede Kerem'in pozisyonlarında kaleci Muhammet Taha kurtarışlarıyla öne çıktı. Kayıp giden 3 puan olsa da Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu şöyle açıklamak lazım: Böylesi büyük bir karşılaşmada sakatlıkları ve Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığını düşündüğümüzde 1 puanın küçümsenmemesi gerekiyor.