İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor takımında geçen yıldan 8 farklı isim var... Sekiz oyuncunun değiştiği bir takımda sorunların yaşanması doğal… Ön tarafta Umut Bozok ve Maxi Gomez, sağda Trezeguet, solda Bardhi oynadı. Orta alanda altı oyuncuyla sahaya çıkan Adana Demirspor ise hücumda klasik bir forvet kullanmadı. Ev sahibi takımın attığı ilk golde neden baraj yok bunu düşünmek lazım. Futbol, yanlışları içinde barındıran bir olgu… Kaleci Uğurcan'ın böyle bir pozisyonda baraj kurdurması gerekirdi. Sorunlar, top üçüncü bölgeye geldiği zaman daha da göze çarpıyor. Final paslarındaki yetersizlik ve adam eksilten oyuncunun yokluğu takımın en büyük sorunları. Sağda Trezeguet, solda Bardhi ve arkalarındaki Eren ikili oyunlarda rakibin savunma dengesini bozmak için hiçbir girişimde bulunmuyor. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra rakip alanda daha fazla üretken olması beklenen Trabzonspor, bir türlü organize olamadı. Ardından ani gelişen hızlı hücumda Yusuf'un getirdiği topta Ndiaye ikinci golü attı. 2-1'lik skordan sonra ise yine pozisyon bulan Adana Demirspor'du. Buna rağmen Umut'la beraberliğin getireceği puanı yakaladığın bir anda Adana Demir, geliştirdiği organize atakta galibiyet golünü buldu. Sorunların başında gelen en önemli olgu, geçen yılki takım olma bilincinden uzak olunması… Trabzonspor'u geçen sezon başarıya götüren en önemli etken; takım olma, kazanma azmi, coşku ve sorumluluk alma bilinciydi. Şu anda bu özellikler ne yazık ki bu takımda yok.