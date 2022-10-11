İSKENDER GÜNEN

Monaco karşısında alınan 3-1'lik yenilgi ve ardından Süper Lig maçı; rakip Kasımpaşa... Müsabakanın başlamasıyla birlikte tempodan ve coşkudan uzak bir ilk yarı izledik. Sezon başından beri orta alan oyuncularının (Hamsik-Bakasetas) performanslarıyla sonuca giden bir yapı vardı. Ama kapanan takımlara karşı hücum girişimleri yaparken kanatları çok iyi kulanmanız gerekiyor. Sağ bekte Larsen, büyük ümitlerle alınan bir oyuncu ama takıma katkı veremiyor. Önünde oynayan Yusuf Yazıcı, bizim bildiğimiz performansını ortaya koyamazken fizik olarak da yetersiz bir görüntü çiziyor. Takımın sağ kanadı hiç işlemedi. Eren Elmalı-Trezeguet ikilisi de zaman zaman iyi işler yapsa da üretkenlikten uzaktılar. Kapanan takımlara karşı merkezden gitmeyi düşündüğünüzde Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncular da rakip tarafından baskı altında tutulduklarında, 2 kenarda da adam eksilten oyuncunuz olmak zorunda. Bu yüzden Trabzonspor, önde çoğalmayı gerçekleştiremedi. İkinci yarı Abdullah Avcı'nın değişiklikleri oldu. Oyuna aldığı isimlerin büyük çoğunluğu hücum ağırlıklı. Ama ne kadar hücum ağırlıklı oyuncuyu sahaya sürseniz de top üçüncü bölgeye geldiği zaman organizasyonda sorunlar varsa karamboller dışında pozisyon bulma şansınız yoktur. Beklentilerin uzağında, topa daha fazla sahip olmasına rağmen üretken olamayan ve liderliği yakalama şansı olduğu maçta bir puanla yetinen bir Trabzonspor vardı sahada...