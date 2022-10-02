İSKENDER GÜNEN

Kayserispor, yoğun yapacağınız maçların ilki. Moral kondisyonunuzu üst düzeye çıkarabilmek için önemli bir maç. Ama maç başlangıcı istenilen düzeyde değil ve Uğurcan'ın yaptığı hata var; kenara vermesi gereken topu öne oynadığı için yaptığı pas hatasından kaynaklı gelen gol. 1-0'dan sonra rakibin kendi alanında kaldığı süreler var. Yenilen gol, rakibi 4'e 2 yakaladığınız pozisyonlardaki final pası yetersizlikleri... Geçen sezondan değişime uğrayan en önemli yer öndeki üçlü. Nwakaeme, Cornelius ve Visca şu an yok. Onların yerinde Trezeguet, Gomez ve Abdülkadir Ömür oynuyor. Topa sahip olmayı düşünen bir takım için önde girilen gol pozisyonlarını mutlak değerlendirme zorunluluğu bulunuyor. Abdülkadir yetenekli futbolcu ama nedense oynadığı maçlarda beklentileri karşılayan bir oyun ortaya koyamıyor. İkinci yarıda yapılan değişikliklerden sonra rakibin yaptığı hatalardan kaynaklı goller ortaya çıktı. Önce Onur'un ceza alanında yaptığı hatadan gelen penaltı golü sonra ise sol bek Carole'ün büyük hatası nedeniyle gelen ikinci gol... Alınan 3 puan, 10 maçlık süreci göz önünde bulundurduğunuzda büyük önem taşıyor. Fakat bu maçta da gördük ki Trabzonspor, final pası ve son vuruşlardaki beceri yetersizliğini göz önünde bulundurmalı.