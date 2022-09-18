İSKENDER GÜNEN

1- Kızılyıldız maçı ile birlikte neler değişti? Saha içindeki etkili oyunu neye bağlıyorsunuz?

Trabzonspor, teknik adam takımıdır. Abdullah Avcı'nın geldiği günden bu yana oturtmaya çalıştığı sistem, pasa dayalı kompakt bir yapı var. Bu sistemle beraber uzun bir aradan sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Sezon başı ise geçen yılki kadrodan eksilmeler yaşandı ve sakatlıklar geldi. Yani bir değişim içerisine girdiler. Her değişim doğal olarak sorunları beraberinde getirir. Kızılyıldız maçına kadar sistemde sorunlar ve başarısız sonuçlar vardı. Fakat Kızılyıldız müsabakasında geçen sezonki performansına yaklaşan bir Trabzonspor izledik. Orta alanda Hamsik bu sistem için olmazsa olmaz bir isim, lider özelliği var ve sahada olduğu zaman arkadaşlarını pozitif etkileyebiliyor. Takıma yeni katılan oyuncuların birlikte oynama süreleri arttıkça daha farklı görüntüler bundan sonraki maçlarda ortaya çıkar.

2- G.Antep karşısında galibiyet için Abdullah Avcı hangi planı uygulamalı?

Gaziantep, oturmuş sistemi olan bir takım. Ama deplasmanlarda gerekli performansı gösteremedikleri de bir gerçek. En önemli özellikleri karşı ataklarda hızlı hücum girişimleri. Önde Maxim, Sagal, Figueiredo gibi yetenekli oyunculara sahip. Özellikle Maxim'e dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir takıma karşı önde yapılacak baskı ve kaybedilen topun kısa sürede alınması şart. İki kenardan da atak girişimlerinin yapılması gerekiyor. Tabii bir de Bakasetas gibi hücumdaki pas trafiğini yapan oyuncunun performansı ve uzaktan attığı şutlar önem kazanıyor. Rakibin karşı ataklarında ise eksik yakalanmamak, takım savunmasını istenilen düzeyde yapmak lazım. Kızılyıldız maçındaki ortaya konan oyun, bu maç için bir gösterge niteliğinde olmalı.