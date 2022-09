İSKENDER GÜNEN

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde alınan başarısız sonuçların özgüven ve moral kondisyonu etkilememesi olası değil. Dünkü alınan sonuç yeniden beklenen ve özlenen Trabzonspor'un gelmekte olduğu gerçeğini ortaya koydu. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde coşku, önde yapılan baskı, rakipten dönen ikinci topları alma ve de her iki kenardan geliştirilen ataklar vardı. Orta alanda Hamsik bu takım için büyük önem taşıyan bir isim. Dün bir kez daha gördük ki Hamsik sahada olduğunda pozitif bir oyun kurgusu ortaya çıkmakta. Oyunun yönünü değiştiren, temposunu ayarlayan ve öndeki oyuncularla pas iletişimini gerçekleştiren büyük bir lider. Attığı golde her ne kadar Trezeguet'nin mükemmel asisti de olsa Hamsik'in bulunduğu yer futbol aklının bir göstergesi.

Bir başka gerçek var ki Siopis her ne kadar pas hataları yapsa da agresif ve mücadeleci yapısıyla büyük katkı veriyor. Önde ise yaptığı asist ve attığı golün Trezeguet'ye bir özgüven getirdiğini düşünüyorum. Fakat hâlâ top üçüncü bölgeye geldiği zaman Maxi Gomez, Djaniny ve Trezeguet'nin aralarında organizasyon istenilen düzeyde değil. Özellikle maçın ilk yarısında rakibin eksik yakalandığı anlarda final pasını gerçekleştirebilseler bu bölümde istenilen sonucu rahatlıkla alabilirlerdi.

Maçın sonucu uzun bir aradan sonra camia için büyük önem taşımakta. Yeni takım olmanın zorlukları bulunduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. Sorunların zamanla üstesinden gelebilecek bir oyuncu grubu var ama taraftarın sadece başarıda değil, başarısızlıkta da bu takıma destek vermesi gerekmekte.