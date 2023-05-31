İSKENDER GÜNEN

Giresunspor'un 16 maçta aldığı galibiyet sayısı bir... Trabzonspor ise bu sezon bana göre tarihinin deplasmanlardaki en kötü sezonunu yaşamakta. Çünkü son 8 deplasmanı mağlubiyetle bitiren bir takım. Giresunspor için ligdeki bulunduğu konumu düşündüğümüzde mutlak 3 puana gereksinim duyan taraf ama öyle bir maç başlangıçları var ki; mağlup olmayı kabullenmişler. Oyunu istediği gibi yönlendiren taraf ve rakip alanda topa daha çok sahip olan takım Trabzonspor. Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un, Giresunspor'a karşı attığı şut sayısı 17... Giresun'un ise 3! Bu da oyunun genel yapısını rahatlıkla bize veriyor. Visca'nın asisti, Umut Bozok'la gelen birinci golden sonra Giresunsporlu Alper'in hatası kaynaklı Bardhi ile atılan 2. gol ile oyunun şekli tamamen değişti. Çünkü maçın başından beri hücumda bırakın üretkenliği, atak girişiminde bile zorluklar yaşayan Giresunspor, oyundan tamamen koptu. İkinci yarı Trabzonspor için bir antrenman maçı şeklindeydi. Önce Umut Bozok, ardından kazanılan penaltı ve Bakasetas'la gelen 4. gol... Bu sezon ilk kez Trabzonspor deplasmandaki bir maçta skoru aldı. 4-0'dan sonra ise yenilen 2 gol, Giresunspor gibi önde üretkenlikten uzak bir takım karşısında bile savunmanın yetersizliğinin büyük bir göstergesi olsa gerek. Bir sezon daha geride kaldı. Geçen yılın şampiyon olan takımının bugün geldiği nokta mutlak suretle irdelenmeli. Çünkü yapılan çok sayıda transfer ve içinde bulunulan mali durum, bir yönetim beceriksizliği olarak önümüzde durmakta.