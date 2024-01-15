İSKENDER GÜNEN

Bu maç kaybedilen 2 puan değil, kazanılan 1 puan olarak yorumlanmalı. Çünkü oyunda üstünlüğünü konuşturan, direkten dönen topları olan, pozisyon bulan taraf Antalyaspor'du. Sakatlıklar Trabzonspor için haftalardır sorun… Bir de bu maçta Onuachu'nun milli takıma gitmesi ve Bakasetas'ın sakatlığı eklenince doğaldır ki sorunların daha da büyümesine neden oldu. Bu 2 oyuncu, Trabzonspor'un gol yükünü çeken isimdi. Bu yüzden Abdullah Avcı, elinde yararlanabileceği oyunculardan bir 11'le çıktı.

Oyunun 2. dakikasında Fountas ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra ise oyunu kendi alanında kabul eden, savunmayı kaleye yakın kuran bir Trabzonspor vardı. Yapılan işler ve takım savunmasını öne çıkarmak, deplasmanda öne geçtiğiniz maç için doğru. Fakat sorun ise top size geçtiğinde atak girişimlerinde istenilen düzeyde olamayışınız. İşte Onuachu, bu takım için buralarda ortaya çıkan isim. Enis son derece iyi niyetli, rakibe pres yapmaya çalışan bir forvet ama Onuachu gibi vücudunu kullanabilen ve top saklama becerisi olan bir oyuncu değil. Dönen ikinci topları Mendy ve Berat savunmanın arasına girdiği için Antalyaspor rahatlıkla aldı. Her iki kenardan da atak girişimlerini çok sayıda gerçekleştirdi. Yenilen golde ise sahanın bana göre Trabzonspor adına en iyi oyuncusu olan ve Güray'ın vurduğu topta çizgide golü önleyen Benkovic'in hatası vardı. Sonuçta alınan 1 puan, kadro tercihlerinde sorunlar yaşayan Trabzonspor adına küçümsenmemeli.