İSKENDER GÜNEN

Her takım için yoğun süreçte sorunların yaşanması doğal. Trabzonspor'da sıkıntılar diğer takımlara göre çok daha fazla. Onuachu, Bakasetas, Trezeguet ve Abdülkadir... Bu oyuncuların yokluğunda sorunların çok daha fazla çıkması normal. Sezon başından beri istikrarlı bir oyun ne yazık ki yok. Ç.Rizespor maçında savunmadan çıkarken yapılan hatalar var. Orta alanda Mendy ve Berat oyunun savunma tarafında var olan ikili. Fakat savunmaya çok yakın durdukları için ilerideki oyunculardan dönen ikinci topları bir türlü alamadılar. Bu da Rizespor'un atak girişimleri için bir kolaylık oldu. Savunmanın iki kenarı ise başlı başına bir sorun. Hüseyin'in sakatlanması kendisi adına büyük bir şanssızlık. Mehmet Can'ın ise şu anki performansı ile Trabzonspor'da yer alması son derece zor. Önde ise Visca bir şeyler yapmaya çalışan tek isim. Ama ne orta alandan ne de hücumdaki diğer oyunculardan gerekli desteği alamadı. Fountas'ın, ikinci yarıda attığı şuttan başka hiçbir etkinliği yoktu. Enis ise iyi niyetli, mücadele eden bir oyuncu, fakat gerekli destek gelmediği için o da etkisiz kaldı. Rize'nin ilk yarıda girdiği gol pozisyonlarında ise kaleci Uğurcan öne çıktı. Görünen o ki büyük takım olma kimliğinden kopuk bir yapı var. Başarısız sonuçlardan sonra öz güvenin de yitirildiğini göz önüne getirdiğimizde toparlanmak hiç de kolay değil. Ara transferde şu an kulübün içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde ne yapılabilir bunu yorumlamak gerçekten zor.