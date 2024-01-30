İSKENDER GÜNEN

Alınan başarısız sonuçlardan sonra bir yerden başlama maçıydı. Mutlak alınacak 3 puan, hem öz güveni artırma açısından önemliydi hem de Beşiktaş maçı öncesi moral kondisyonu yükseltecekti. İlk yarıda da Bardhi'nin asistiyle Enis Destan'la 1-0 öne geçen taraf oldular. İlk yarıda atak girişimlerinin odak noktası Visca'ydı. 1-0'dan sonra Visca'nın getirdiği iki topta final pası yetersizliği öne çıktı

İkinci yarı ise Trabzonspor açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yenilen ilk golde Aytaç, dört Trabzonlu savunma oyuncusu arasından golü attı. 1-1'den sonra ise bordo-mavililer şuursuz baskı yaptı ama golleri bulan Kasımpaşa oldu. Penaltı golü ve ardından mükemmel bir atak girişimiyle gerçekleşen üçüncü gol geldi. Görünen o ki büyük takım olma refleksini yitirmiş, kazanma azmi, coşkusu olmayan ve sorumluluk almaktan çekinen bir takım var. İlk yarıdaki Visca ve maç süresince Enis Destan'dan başka vasatı zorlayan bir oyuncu yoktu. Sakatlıklar ve eksiklikler önemli ama 1-0 öne geçtiğiniz bir maçta, ikinci yarıdaki görüntü; yakışan bir durum değil. Haftalardır süren bu olumsuzluklardan çıkabilmek, şu an Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde hiç de kolay gözükmüyor. İki yıl önce şampiyon olmuş bir takımın bugün geldiği nokta sorgulanmalıdır. Yalnız Trabzonspor'un yediği birinci golde Hajradinovic'in verdiği pastan önce top taca çıkmıştı ama nedendir, bu pozisyonda oyun devam etti ve Aytaç'la da golü bulan taraf oldular.