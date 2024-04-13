İSKENDER GÜNEN

Taraftardan yoksun maç, tuzsuz bir yemek gibidir. Özellikle Trabzonspor için taraftar, itici güç ve 12. adamdır. Böylesi durumlarda maça konsantre olmaları da Trabzonsporlu oyuncular için kolay değil. Fakat öyle bir ilk yarı performansı vardı ki oyunda bariz üstünlüğü olan taraf Trabzonspor'du. Topa sahip olma, ayağa yapılan paslar, dönen topları alma ve rakibe yapılan baskı ile kazanılan toplardan sonra her iki kenardan yapılan atak girişimlerini gördük. Meunier sağ bek olmasına rağmen ceza alanı içerisinde iki kez gol pozisyonu üreten isim olduysa, oyunun ne kadar olumlu olduğu gerçeği ortaya çıkar. Önde Onuachu gibi bir futbolcunuz yoksa Pepe'nin gezen oyuncu olması, orta alandan gelenlere pozisyon üretmekte bir şans tanıdı. Umut Güneş'in yakaladığı 2 pozisyonda Sivasspor kalecisinin yaptığı kurtarışları izledik. Bu, Trabzonspor adına doğruların fazla olduğu bir oyundu. İlk 45 dakika girilen gol pozisyonları ve rakip ceza alanı içerisinde öyle anlar oldu ki final pası doğru yapılsa gole ulaşma şansınız çok yüksek. Fakat üstünlüğü ele aldığınız anlar ve gol pozisyonlarını gerçekleştiremeyip sonucu alamadığınız zaman rakibin girdiği pozisyonda yenen bir gol ile geri düşebiliyorsunuz. Skor, her ne kadar istenmeyen ve arzu edilmeyen bir sonuç da olsa oyunun gelecek sezonlar için beklentileri karşılayan, takım olma yolunda ilerleyen, ümitler veren bir oyun olduğunu kimse göz ardı etmemelidir.