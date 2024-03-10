İSKENDER GÜNEN

Trezeguet'nin direkten dönen topuyla başlayan bir maç… Ve duran toptan Denswil'in hatasından kaynaklı Markao ile gelen Karagümrük golü… Golden sonra ise maç süresince rakip alanda oynanan bir oyun vardı. Bunun en önemli nedeni ise rakibe yapılan ikili-üçlü baskı. Baskı yoğunlaştıkça Karagümrük geriye yaslanmak zorunda kaldı ve ikinci topları da Trabzonsporlu oyuncular aldığı için hücum girişimleri çok yoğunlaştı. Meunier, Visca ve bu ikiliye yaklaşan Bardhi ile ayağa yapılan paslar rakip savunmanın arkasına rahatlıkla çıkılan ataklar vardı. İlk yarıda ceza sahasına atılan toplarda Onuachu çok arandı. Bardhi ile gelen beraberlik golünden sonra Karagümrük kalecisinin kurtardığı 2 net gol pozisyonu vardı. 2. yarı ise yine ilk yarıda olduğu gibi topa daha fazla sahip olan ve rakibi baskı altına bir takım vardı sahada. Gecenin şanssız ismi Karagümrük'ten Biraschi oldu. İlk yedikleri golde top kendisine çarptı, 2. gol de ise topu kendi kalesine gönderdi. 2-1'den sonra Karagümrük'ün direnci tamamen düştü. Rakip sahaya daha fazla gelmeye başladıkları anda ise kaptırdıkları toplardan sonra arkadaki boşlukları Trabzonspor çok iyi değerlendirdi. Pepe'nin getirdiği top Trezeguet ile gelen 3. gol ve ardından Trezeguet'in asistiyle Pepe ile gelen 4. gol... Bu ikili birbirini güzel tamamladı. Son olarak skoru Umut Bozok belirledi. Oynanan keyifli oyunun sonuçla taçlandığı bir karşılaşma oldu. Oyun ve farklı skor F.Bahçe mücadelesi öncesi büyük ümitler verdi.