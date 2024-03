İSKENDER GÜNEN

Son 3 hafta oynanan oyun ve alınan puanlarla öz güven kazanan bir takım... Fakat dün maça doğru bir başlangıç yapsalar da geçen sürelerde sorunlar da ortaya çıktı. Alanyaspor küme düşmeye yakın bir ekip. Mutlak puan ya da puanlara gereksinimi var. Dün bir kez daha görüldü ki tam bir teknik adam takımı. Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte bir oyun sistemini her maç sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Odak noktaları; Efecan… Planları ise kendi alanında oyunu kabul etmek, her iki kenardan da çabuk ve hızlı ataklarla sonuca gitmek.

Önce Beşiktaş, ardından Fenerbahçe ve dün Trabzonspor maçı... Kısıtlı bir kadrosu bulunmasına rağmen oynatmak istediği sonuç odaklı oyunu gerçekleştirdiği için Fatih Tekke'yi kutlamak gerekmekte. Topa sahip olan rakipten dönen ikinci topları alan bir Trabzonspor vardı ilk yarıda fakat ceza alanı içerisinde Enis Destan ve Enis Bardhi ile girilen gol pozisyonlarında vuruşlarda yetersizlik görüldü. Alanyaspor'un attığı birinci gol de orta alanda kaybedilen top, Meunier'nin rakibe uzak durması ve savunmanın yerleşme hatası kaynaklı. İkinci gol ise tamamen bireysel hata ve en büyük pay kaleci Uğurcan'ın. Sağ kenar Bardhi, Meunier ve Visca ile atak girişimlerinin odak noktası oldu. Ama Alanyaspor atak girişimlerinin büyük çoğunluğunu bu kenardan yaptı. Meunier hücumu seven bir bek olarak ofansif anlamda etkili, öne çıkmayı seven bir oyuncu ama savunmada gerçek görevini yapamıyor.