İSKENDER GÜNEN

İki takımın hedefleri farklı. Trabzonspor üçüncülük, Kayserispor ise küme düşme hattından uzaklaşmak için mutlak 3 puan peşinde. Ligin boyu kısaldıkça oynanan oyundan çok alınacak puanlar daha önem kazanmakta. Trabzonspor rakip alanda baskı ile oyuna başladı. Rakibin savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar var. Yıllardır oyun kurucu olarak orta alanı konuşmaktayız ama dün bir kez daha gördük ki Trabzonspor'un oyun kurucusu Meunier. Çünkü top Trabzonspor'da iken sağ kenarda pozitif atak girişimlerini başlatan isim o. Trabzonspor'un attığı ilk golde Visca ile ikili oyunda geliştirdiği atak ve Enis Destan ile buluşturduğu top... Gerçekten geldiği günden beri ofansif anlamda takıma çok büyük katkılar yaptı. İlk yarı Pepe ve Fountas daha etkin olabilseler rakibin özellikle savunmada verdiği büyük boşluklardan dolayı sonuç çok farklı bir yere gelebilirdi. Orta alanda Bardhi verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Berat ise daha önceki maçlarına göre daha pozitif bir görüntü içerisindeydi. Enis Destan dünkü maçın takımı adına en fazla katkı yapan oyuncusu olarak öne çıktı. Attığı gol haricinde Pepe'nin ikinci golünde asist yapan isim oldu. Gelelim kaleci Uğurcan'a... Durum 2-0 ve oyunun son anları… Rakibin direncinin tamamen düştüğü bir oyun vardı. Fakat öyle bir hata yaptı ki anlamak mümkün değil. Sonuçtan bağımsız olarak takım olgusunun her geçen gün daha olumlu bir sürece girdiğinin gördük. Bu da ilerleyen süreçlerde istikrarlı bir yapıyı mutlak ortaya çıkaracaktır.