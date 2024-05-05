İSKENDER GÜNEN

İlk yarı bitiminde Trabzonspor'un korneri yokken üçüncü bölgede de atak girişimleri yetersizdi. Asıl sorun rotasyonlu kadroydu. Denswil ve Mendy daima savunmanın ortasındaki iki isimdi. Trabzonspor'un oyun vurgusunda bu çok önemli. Çünkü bu ikili, defansta olumlu top kullanma becerisine sahipler. Sahaya çıkan ilk 11'de ise Fernandez ve Baniya var. Mendy orta alanda görev aldı. Trabzonspor'un ataklarının şekillendiği ve ofansif anlamda pozisyonların başlangıç yeri sağ kenardı. Meunier-Visca'ya, Bardhi yaklaşıyordu. Visca'nın kenarda oturduğu bu karşılaşmada sağda Pepe oynadı. Yani sahaya çıkan ilk 11, sorunların başlangıcını oluşturdu. Yenilen ilk gol, kaleci Uğurcan'ın hatası sonrası penaltıdan geldi. İkincisi; Baniya'nın ofsaytı bozmasından kaynaklı. Üçüncüde ise Fernandez kendi kalesine attı. Olumsuzluk içerisinde olan takımda ayakta kalan tek isim Bardhi oldu. Attığı mükemmel frikik golünün dışında ilk yarıda direkten dönen topu vardı.

İkinci devre yapılan oyuncu değişiklikleri var fakat Samsunspor'un oyuna kattığı direnç ve mücadele gücü Trabzonspor'a sonucu değiştirecek pozisyonları vermedi. Bu maçta bir kez daha gördük ki yüksek ücretlerle dünya yıldızı olarak gelen yabancılar var. Fakat bu oyuncuların çoğu sorumluluk almaktan uzak, Nicolas Pepe gibi! Dünkü maçta oynadığı oyunla sahada takımını ne yaz ki 10 kişi bıraktı.