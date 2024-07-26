İSKENDER GÜNEN

Avrupa'da 2. ön eleme maçıyla başlayan sezon doğaldır ki yeni umutları, yeni beklentileri beraberinde getirir. Rakip her ne kadar kadro yeterliliği anlamında sizden daha alt seviyede olsa da böylesi maçlarda saklı sonuçların da ortaya çıktığı bir gerçek. Dün bu gerçeği bir kez daha gördük çünkü maçta öne çıkan isim kaleci Uğurcan oldu. 5 net gol pozisyonunu önleyen isimdi. Eğer Uğurcan gününde olmasa çok farklı bir sonuç ve hüsranla biten bir gece olabilirdi. İki takım arasında farklar olduğunu söyledik ama sahaya yansıtıldığını ne yazık ki göremedik. Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında sağ kenar atak girişimleri sonucu belirleyen bir yerdi. Meunier ve Visca… Ozan Tufan sağ bek oyuncusu değil. Lundstram, Umut ve Bardhi bir türlü gerekli organizasyonu kendi aralarında gerçekleştiremediler. Çünkü orta alan bir takımın kalbidir. Oyunda tempoyu ayarlayan ve topun sizde olmasını sağlayan bir bölgedir. Rakibin rahatlıkla orta alandan hiçbir baskı olmadan atak girişimleri yaptığı süreçler var. Önde Visca ve Trezeguet orta alandan hiçbir destek almadıkları süreçlerde bile bireysel becerileri ile rakip alanda pozisyon üreten iki isim oldu. Ve bu birliktelikten gol geldi zaten. Sonuç ikinci maç için avantajlı bir skor. Yeni transfer Cihan'ın attığı gol bu oyuncunun yeteneği ile takıma katkı yapabilecek bir isim olduğunu gösterdi.