İSKENDER GÜNEN

Şamil Ekinci, Trabzonspor'un efsaneye başkanı ve entelektüel bir isimdi. Kırşehirli olmasına rağmen kalben Trabzonluydu. Öyle bir Trabzon sevdalısıydı ki maddi manevi Trabzonspor'a her şeyini veren mümtaz bir kişilikti. Verdikleri kelimelerle anlatmak çok zor. Trabzonspor ve Türk futbolunun bana göre kaybı çok büyük. Kendisine Alllah'tan rahmet ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum.

Maç kendi sahanızda ama futbolda doğruları yapan taraf Kayserispordu. Topa daha fazla sahip olmak önemli ama herhangi bir veriminiz yoksa sorunlar öne çıkıyor. İlk yarıda pozisyonları bulan, penaltıyı değerlendiremeyen ve ardından golü bulan yine Kayserispor'du. 1-0'dan sonra Kayseri, son vuruşlarda başarılı olsa farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Denswil hiç gereği yokken penaltı yaptı. Savic ise geçen yıl geldiği Atletico Madrid'de performansına bakılmaksınız 'Neden transfer edildi' anlamak mümkün değil. Trabzonspor'un yediği ilk golde hatası büyüktü. Bir de sol bek Eren, Milli Takım'da mükemmel bir performans gösterdi ancak dün Kayseri'nin geliştirdiği atakların birçoğu onun tarafından gerçekleşti. Sol bekteki oyuncunun ilk görevi savunmayı doğru yapmaktır. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklerinden sonra Trabzonspor 2. golü kalesinden görmesine karşın bir direnç ortaya koydu. Önce Umut ardından Denswil ile beraberliği yakaladılar. 2-0'dan geriye dönüş önemli ama Şenol Güneş'in oyunda sorunları çözmesi gerekiyor.