İSKENDER GÜNEN

Sorunlarla dolu bir ilk yarı oynandı. Ortaya konulan oyun büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü kendi sahanızda oynadığınız maçta tempolu ve coşkulu oynamanız gerekirken bir türlü gerekli yeterlilik gösterilemedi. Kasımpaşa'nın bütün atak girişimlerinin odak noktası Trabzonspor'un sağ kenarıydı. Malheiro'nun savunmada yetersizlikleri öne çıktı. Penaltı pozisyonundan önce ise yine Malheiro'nun gereksiz geri pası vardı. Orta alanda ise Lundstram, Mendy ve Cham üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koydular. Özellikle ofansif anlamda katkı yapması gereken Cham sorumluluk almaktan uzaktı.

İkinci yarı ise Nwakaeme ve Enis Destan'ın oyuna girmesinden sonra ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla oynamaya çalışan bir takım vardı. 1-1'den sonra Malheiro'nun bu maçta yaptığı tek olumlu hareketi asisti ve Nwakaeme ile ikinci golü buldular. Beklentilerin uzağına kalan bir başka oyuncu ise Banza'ydı. Maçın son saniyelerinde bomboş pozisyonda kafayla topu dışarı attı. Fakat sezon başından beri yaşanılan sorun savunmadaki yetersizlik. Kasımpaşa'nın ikinci golünde de savunmanın yerleşmede büyük bir hatası vardı. Sonuç; yine beklentilerin uzağında ortaya konulan oyun ve alınan bir puan ne yazık ki yeterli değil.