İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılabilmek için ligdeki konumunu düşündüğümüzde Türkiye Kupası daha fazla öne çıkıyor. Bu yüzden Bodrum maçı mutlak geçilmesi gereken bir sınavdı. Ve de böylesi bir maçta 3. dakikada Zubkov'un getirdiği topla Banza'nın kaydettiği gol sonrası çok rahat maç bizi bekliyordu. Ancak düşündüğümüz gibi olmadı. 1-0'dan sonra sorunlar öne çıktı. Önce savunmanın yerleşim hatasıyla Bodrum'un beraberlik golü geldi. Ardından da bireysel hata sonucu Bardhi ile gelen golle Bodrum 2-1 öne geçti. Futbol tuhaf ve anların yaşandığı bir oyun. Yenilen ikinci golde topu rakibe kaybeden Mustafa, 2 dakika sonra Trabzonspor'a beraberliği getiren isim oldu.

Genel anlamda oyuna baktığımızda Trabzonspor'un orta alandaki yetersizliği sorun olarak karşısına çıktı. Kenardan atak girişimleriyle sonucu değiştirme imkânınız var. Ama merkezden gerekli yeterlilikte organize atakla sonucu değiştirme şansı ne yazık ki yok. Çünkü orta alanda Mendy, Lundstram ve de önde Sikan. Ayrıca Sikan, bu yerin oyuncusu değil. Banza ile Sikan'ın birlikte oynama olanağı yok. İkinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinde doğru tercihler vardı. Okay ve Mendy'nin gördükleri kırmızı kartlar profesyonel çerçevede değil! Maçın oyuncusu ise 1. golün hazırlayıcısı ve Trabzonspor'a turu getiren golü gerçekleştiren Zubkov'du.