İSKENDER GÜNEN

Çalkantılı geçen bir hafta. Teknik adam değişimi ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan sonra dünkü alınan sonuç bu koşullarda son derece olumlu. Alınan 3 puanda ise en büyük pay her zaman olduğu gibi yine kaleci Uğurcan'ındı. İlk yarı Piatek'in yakın mesafeden kafa vuruşunu mükemmel bir refleksle önledi ve ikinci yarıda durum 1-0'ken kurtardığı penaltı ile maçın adamı oldu. Başakşehir'in oyuna tempolu bir başlangıcı vardı. Deniz'in direkten dönen topu ve ardından Trabzonspor'un sağ kenardan Visca-Malheiro ikilisinin geliştirdiği atak ve Banza ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. 1-0'dan sonra ise bir 25 dakikalık süreç var ki Başakşehir'in her iki kenardan da geliştirdiği ataklarda Trabzon savunması çok zor anlar yaşadı. Öne giden her top çabuk kaybedildi ve orta alanda bir türlü organizasyon sağlanamadı.

İkinci yarıda Uğurcan'ın kurtardığı penaltıdan sonra ise Ozan'la gelen ikinci gol Trabzonspor'un moral kondisyonunu üst düzeye çıkardı ve daha rahat bir oyun oynama olanağı sağladı. Deniz Türüç'ün de ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ve Mendy ile gelen üçüncü gol. Kaderin bir cilvesi olsa gerek geçen sezon deplasmanda Onuachu'nun attığı golle Başakşehir'i mağlup ettikten sonra aradan geçen 301 gün sonra yine Başakşehir maçında galibiyet geldi. Alınan 3 puan ligdeki konumunu düzeltme adına önemli bir adım fakat oyunda düzelmesi gereken eksiklikler göz ardı edilmemeli. Görünen o ki gidecek çok uzun bir yol var.