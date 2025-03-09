İSKENDER GÜNEN

Bilindiği gibi deplasmanlar Trabzonspor için sorunlarla dolu. Ama sahasındaki maçlarda gösterilen performans ve alınan sonuçlar ne yazık ki dünkü maça yansımadı. Rakip Hatayspor'un ligdeki konumu belli. Maça Trabzon öyle başladı ki rakibe oyun oynama olanağı verdi. Tempoyu bir türlü yükseltemediler, yapılan pas hataları ve top üçüncü bölgeye geldiği zaman organizasyonsuzluk ve final pası yetersizliği vardı. Hatayspor'un attığı golde ise Mendy'nin hatası büyük. Orta alanda Mendy ve Okay aynı özellikte iki isim ve yaptıkları en büyük yanlış, savunmanın arasına girerek top almaya çalıştılar. Oyundan çıktığı ana kadar Zubkov, Sikan'la birlikte en fazla katkı yapan oyunculardı. Trabzonspor'un beraberlik golü de bu iki oyuncunun birlikteliğinden geldi. İkinci yarıda ise aşırı telaş ve panik içerisinde bir Trabzon vardı. İkinci golü bulabilmek önemli ama birbirini tamamlayan pas bağlantınız yoksa sorunlar ortaya çıkmakta. Hatay'ın ender geliştirdiği bir atakta ise Massanga'nın attığı şut mükemmel ama orta alanda Mendy ya da Okay ikilisinden birinin merkezden bu kadar rahat topa vurdurmaması gerekiyordu. Şuursuz baskı, direkten dönen top ve son vuruş yetersizliği yüzünden gerekli golü bulamadılar. Maçın hakemine gelince verdiği ya da vermediği öylesi kararlar var ki tam bir komedi.