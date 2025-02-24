İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor'un şu an Süper Lig'de bulunduğu konumla yorum yapmak gerekmekte. Küme düşme hattından 5 puan üstteydi. Kendi tarihine yakışmayan bir konum. Bu maç, Trabzonspor için mutlak 3 puan alınması gereken bir zorunluluktu. Yani oynadığı oyundan çok, alacağı 3 puan büyük önem taşımaktaydı. Maçın başlangıcında yine Uğurcan öne çıktı. Gaziantep'in girdiği gol pozisyonunu önleyen ve takımını ayakta tutan oyuncuydu.

İlk yarı boyunca üretkenlikten uzak bir Trabzonspor vardı. Orta alanda Mendy ve Lundstram oyunun belki savunma tarafında varlar ama çok ağırlar. Tempoyu artırmaktan uzak, böylesi yavaş ve yana oynamayı düşünen iki oyuncu ile hücumda istenilen pozisyonlara girebilme şansınız çok az. Bir başka sorun ise Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen Sikan ve Zubkov. Sikan kenar oyuncusu olmaktan uzak, Visca ile daha fazla katkı yapabilir. Zubkov ise sağ önde takıma daha fazla katkı yapabilecek yeterlilikte. Visca ile yer değiştirmeleri çok olduğu süreçlerde her iki oyuncunun da performanslarında sorunlar öne çıkmakta. Pozisyon üretmede sorunların fazla olduğu ilk yarıda duran iki top kaynaklı gelen iki gol var. 2-0'lık bir sonuç ve ikinci yarı Banza ile üçüncü gol geldi. Kendi sahanızda üç farkı yakaladıktan sonra rakibin iki gol atma şansı varsa sorun gerçekten fazla. Önemli olan 3 puandı!