İSKENDER GÜNEN

İlk yarının Trabzonspor adına en önemli oyuncusu Uğurcan. Neden? Çünkü Eyüpspor'un Tayfur'la girdiği net gol pozisyonunda açıyı çok iyi şekilde kapattı ve golü önledi. Ardından penaltıyı kurtararak takımının 1-0 geriye düşmesini engelledi. Ayrıca üçüncü bölgede üretkenlikten uzak Trabzonspor'un girdiği bir net gol pozisyonunda Nwakaeme'ye attığı pasla ofansif anlamda da katkı yapan isimdi! Sorunların başında önde oynayan 4 oyuncu gelmekte. Zubkov-Visca ikilemi maç süresince yaşandı. Çünkü Zubkov, sağ önde çok daha etkili bir isim. Visca ya da Zubkov tercihi daha doğru olur. İlk yarıda iki oyuncunun da zaman zaman yerlerini kaybettiği anlar var. Top rakipteyken öndeki 4 oyuncunun preste devamlılık ya da yeterlilik gösteremediği için Eyüp, orta alanı rahatlıkla geçti. Top Trabzonspor'a geçtiğinde ise iki kenardan da istenilen atak girişimleri yetersizlikleri vardı. Nwakaeme, eski çabukluğunu ve dribbling özelliğini kaybetmiş. İlk kez forma giyen Mustafa ise Eren'in yokluğunda bu bölgede oynadığı ilk maçta olumlu görüntüler verdi.

Trabzonspor'un attığı gol, rakibin ikramı. İkinci yarı oyuna giren oyuncuların takıma katkıları yok denecek kadar az. Örneğin Cham… Eyüpspor'un daha fazla topa sahip olduğu, Trabzonspor yarı alanında oynanan bir oyuna döndü. Direkten dönen toplar ve baskı altında kalınan anlar var. Sonuç; alınan 3 puan ama beklenen, arzu edilen bir oyun henüz sahada yok.