İSKENDER GÜNEN

Depremin ikinci yıl dönümü, acılar ne yazık ki hâlâ taze. Yıllar da geçse bunu unutmak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dilemekten başka yapacak ne yazık ki bir şeyimiz yok.

İki takım arasında farklar var ama bu farkların ortaya çıkması için ciddi olmak zorundasınız. Bu yüksek motivasyonu sağlamanız ve mücadele gücünüzü sahaya yansıtmanız gerekiyor. Temponuz ve arzunuz olmak zorunda. Ancak gel gör ki dün sahada öyle bir Trabzonspor vardı ki ne söylesek boş! Dağınık, vurdumduymaz, sorunlarla dolu olan bir oyuncu grubu. Yenilen iki golde de sağ bekin ve savunmanın ortasındaki Lundstram'ın yerleşme sorunu ve kaleci Taha'nın büyük hataları vardı. Orta sahada ilk yarı forma giyen Cham ve Ozan, oyunda hiç yoktu. İki kenardan da istenilen atak girişimleri gerçekleşemedi ve bu yüzden üretkenlikten uzaktılar.

Yeni transferlerden Sikan ve sonradan oyuna giren Zubkov takıma katkı yapabilecek iki isim. Uyum sorununu kısa sürede çözebilirlerse daha farklı bir Trabzonspor ortaya çıkar. Bir başka gerçek; rakip kim olursa olsun, Süper Lig, 1. veya 2. Lig takımları, Trabzonspor'un dış sahadaki sorunları bir türlü çözülemiyor.