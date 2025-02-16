İSKENDER GÜNEN

Görünen o ki deplasmanlardaki sorun devam ediyor. Maçın ilk 15 dakikasında Beşiktaş, topa daha fazla sahip oldu. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, önde final pası yetersizliği bu süreçte öne çıktı. Ama futbol tuhaf oyun. Her şey Beşiktaş lehine iken Rafa Silva'nın savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasından kaynaklı Visca'nın asisti ve Banza ile gelen Trabzonspor golü. Böylesi büyük maçta 1-0 öne geçmek morali bir tık öne çıkarması anlamında büyük önem taşır. Topa daha fazla sahip olunan süreçler var. Ama sorun, top üçüncü bölgeye geldiği zaman ikinci golü bulabilecek organizasyon eksikliği. Orta alanda Ozan oyundan çıktığı ana kadar katkı vermekten son derece uzaktı. Önde Visca ve solda Sikan hücum girişimlerinde etkili olamadı. Rakibin çok adamla geldiği ve kaptırdığı toplarda daha çabuk ve öne oynama becerisinin yanında adam eksiltme özelliği olan bir oyuncu Trabzonspor'un orta sahasında olsa sonuç çok daha farklı olabilirdi.

İkinci yarıda doğaldır ki taraftarı önünde oynayan Beşiktaş, büyük bir baskı ile oyuna başladı. Önde Trabzon adına hiçbir pozitif görüntü yoktu. Masuaku'nun getirdiği Rafa ile gelen beraberlik golünün ardından yine sağ kenardan gelişen atakta ikinci gol geldi. Fakat sonucu değiştirebilecek bir üretkenlik ortaya çıkmadı. Mustafa Eskihellaç, bana göre Trabzonspor'un yaptığı en iyi transferlerden birisi. Dünkü maçta yardım gelmemesine rağmen elinden geldiği kadar mücadele etti.