İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor için Türkiye Kupası, Avrupa kupalarına katılabilmek için en yakın hedef… Mutlak 3 puan alma zorunluluğu vardı. Birlikte hareket etme, paylaşma ve coşkulu bir başlangıç. Her geçen süre, takım olma bilincinin üst düzeyde olduğu bir yapıyı ortaya koydu. Önde yapılan doğru baskı, oyunu kısa alanda oynama düşüncesi ve rakipten dönen ikinci topları çabuk alma, atak girişimlerinin odak noktasıydı. Böyle bir oyun anlayışında en büyük faktör, savunmanın ortasında oynayan Savic ve Batagov'un uyumu… Çünkü topu savunmadan olumlu kullanan iki isim, orta alana çıkarak oyunun boyunu kısalttılar. Orta alanda Mendy ve Lundstram… Her zaman yazdık, orta alan oyuncularının görevlerinin sadece savunma değil, rakibin savunma boşluklarında da pozisyon bulması gerektiğini… Birinci golü Lundstram, üçüncü golü de Mendy attı. İkinci gol ise Savic'in mükemmel pası ile Visca'dan geldi. İkinci yarıda kazanılan iki gol var. Görünen o ki Trabzonspor'un sahasında oynadığı maçlarda farklı bir yapı ortaya çıkmakta. Beklentiler ise deplasmandaki müsabakalar. Bu oyunu gördükten sonra Trabzonspor'a ligdeki durumu yakışmıyor. Trabzonspor, her geçen gün takım olma yolunda gelişme kaydediyor.