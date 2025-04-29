İSKENDER GÜNEN

Türk futbolunda bir devrimi gerçekleştiren ve bunu çokça kazandığı şampiyonluklarla gösteren Trabzonspor'un dün UEFA Gençlik Ligi'nde de bir ilki yaşattığını gördük. Kolay değil, 64 takımlı ve böylesi zorlu bir süreçten finale çıkma başarısı göstermek. Başarıda payı olan herkesi kutlamak gerektiği düşüncesindeyim. İtalyanların 3 devini saf dışı ettikten sonra Salzburg gibi altyapısı çok güçlü olan takımı yarı finalde elemek takdir edilmesi gereken bir başarı. Oynadıkları her maçta mücadele gücü yüksek, bir arada olmanın kattığı takım bilinci, paylaşmak, arzu ve coşkulu görüntülerini seyrettik.

Final maçı, karşınızdaki takım Barcelona ve dünyanın değişik ülkelerinden altyapıya katılan yetenekli oyunculara sahipler. Sonuçtan bağımsız, böylesi bir başarıya sahip olmak şampiyonadaki süreci düşündüğümüzde Trabzonspor'un yarınları adına umutlu olmayı getirmeli. Yıllardır dillere pelesenk olan 'altyapıdan oyuncu gelmiyor' sözünün hiçbir anlamının olmadığı ortaya çıktı. Yetenekli ve gelişmeye açık bu oyuncu grubuna sahip çıkılmalı ve destek verilmeli. Çünkü artık bugünkü futbol ikliminde altyapıdan takıma katacağınız oyunculara büyük gereksiniminiz var. Göğsümüzü kabartan ve gururlandıran Trabzonspor gençlerine sonsuz teşekkürler.