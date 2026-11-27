Konferans Ligi 4. maçı. Rakip CSKA Sofya. Kağıt üstünde Trabzonspor, rakibine göre çok daha üstün konumda. Ama futbol kağıt üstünde oynanan bir oyun değil. İlk yarı beklentilerin uzağında bir Trabzonspor vardı. Orta alanda Melih-Mendy… Oyunun sadece savunma tarafında Bouchouari oyunu yönlendirmesi gereken isim, ortalarda yok. Üçüncü bölgede ise üretkenlikten uzak bir yapı vardı. Sofya'nın bütün hücum girişimleri Trabzonspor'un sağ kenarından gerçekleşti ve Cabral'ın kendi kalesine attığı goller öne geçen taraf oldular. İkinci yarıda ise CSKA Sofya'nın oyunda üstünlüğü bulduğu anlar var ama rakip savunmanın arkasına ilk kez sarkan Salah ile eşitliği yakalayan taraf Trabzonspor'du. 1-1'den sonra Reis'in üç orta saha oyuncusunu değiştirmesi ve rakibin temposunun düşmesinden sonra rakip üstüne daha fazla giden ve pozisyon yakalayan Trabzonspor'du. Önce Mustafa sonra Ozan'la girilen gol pozisyonları var. Ardından 3 puanı Saviolo ile gelen golle alma başarısı gösterdiler. Bu maçta Trabzonspor adına bir kez daha görüldü ki takımda eksilmeler yaşandığında sorunlar baş göstermekte. Ama bir başka gerçek var ki; geri düşmelerine rağmen mücadeleyi ve kazanma azmini bırakmayan bir yapıya sahip olmaları yarınlar adına büyük ümitler veriyor.