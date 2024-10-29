MERVAN NAZIM

Bu sezon duran toplarla gol üretme konusunda çıtayı üst seviyelere çıkaran Galatasaray, Beşiktaş'ı da duran toplarda bulduğu iki kafa golüyle mağlup etti. Peki, G.Saray için duran toptan gol bulmak sürpriz oldu mu? Bence hiç olmadı. Çünkü G.Saraylı oyuncular duran top kazanmak adına belirli bölgelerde faul almayı başardı. Yani taktik anlamda plan işledi G.Saray için.

GALATASARAY ASLA İYİ BİR PAS TAKIMI OLMADI

Okan Buruk'un Galatasaray'ı bana kalırsa, yüksek yüzdeyle topa sahip oynamayı isteyen bir takım değil. Bu bir tercih. Okan Buruk'un hedef maçlarında takımın her zaman %50'ye yakın veya altında olduğunu görüyoruz. Direkt oynamayı ve hızlı bir şekilde kaleye gitmeyi isteyen bir takım profilinde G.Saray. Buruk'un planları özellikle hedef maçlarda; kazan-devam et / kazan-pozisyona gir şeklinde inşa ediliyor. Dün G.Saray bunu çok iyi yapamasa da ve çok şiddetli pres uygulamasa da bu sezon en büyük kozu olan duran toplarla maçı kazandı.

FİZİK KALİTENİZ İYİYSE DURAN TOPLARDA DA İYİ OLURSUNUZ

Bu sezon görüyoruz zaten daha çok duran topta etkili olan bir G.Saray var. Fizik kalitenizi öne çıkaran en önemli pozisyonlardan bir tanesi de duran toplardır. Galatasaray, Elfsborg karşısında duran toptan 1.16 xG ile oynamış. Gerçekten bu konuda çok mesai harcayan bir teknik ekip var. Bu maçta da istediğini duran toptan aldı Galatasaray.

G.Saray özellikle de bu sezonki Beşiktaş karşısında set oyununu ve yüksek yüzdeyle pas yapması zaten beklenilen bir oyun değildi. Zaten ilk 11'e baktığımızda da (Icardi, Osimhen, Sallai, Yunus ve Barış) hücum ve forvet karakterli 5 oyuncunun olması yüksek pas ve yüksek topla oynama yüzdesine sahip olması zor görünüyor. Zaten veriler de bunu gösteriyor.

Topla oynama: Galatasaray %40 – Beşiktaş %60

Galatasaray: 270 Pas (202 isabetli)

Beşiktaş: 440 pas (349)

BEŞİKTAŞ'IN OYUNUNDA GERİLEME VAR

Beşiktaş ise erken gol sebebiyle istemeden de olsa daha yüksek topa sahip olan takım oldu. Bunun sebebi de G.Saray'ın topu onlara bırakması... Ancak bu Beşiktaş'ın da istemediği bir oyun anlayışı. Baktığımızda zaten çok fazla net pozisyonlar bulamayan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Çünkü Beşiktaş da çok fazla topla oynamayı seven bir takım değil. Süper Kupa maçını hatırlayın. Bu durum Beşiktaş'taki oyun kalitesinin düşüşe geçtiğini gösteriyor. Tabi burada Beşiktaş'taki eksik oyuncuları da göz ardı etmemek (Musrati-Rashica) ve zorlu bir Lyon maçından çıktıklarını da unutmamak gerek…

Kenarda oynayan Semih ve Rafa'nın dünkü maçta adam eksiltememeleri, ceza sahasına çok fazla girememeleri gibi sonuçlar Beşiktaş'ın skor üretememesinde önemli etkenler. Beşiktaşlı oyuncular özellikle de kenarlardaki oyuncuları topla çok fazla buluşturamadı. Maçı yüzde 60'la bitirmelerine rağmen... Bunlar hep oyundaki gerilemelerin sebebi.

RAFA'NIN OYUN AKLINA DESTEK OLAN OYUNCU YOK

Rafa belki de kötü bir maç çıkardı ancak onun oyun aklına ve zekasına takımda yaklaşabilecek bir oyuncu neredeyse yok. Bu onun performansını da aşağıya çeken sonuçlardan bir tanesi. Oyuncu grubunun oyun zekası ne kadar yüksekse bireysel performanslar da aynı şekilde yukarı doğru çıkmaya başlar.

Sonuç olarak oyun anlamında dengede olan ancak duran topların sonucu belirlediği, pozisyon zenginliğinin olmadığı ve temasın çok fazla olduğu bir maç izledik. Ayrıca hakem Arda Kardeşler'in de çok vasat bir maç yönettiğini söylemek lazım…