MERVAN NAZIM

Dün oynanan Galatasaray – Trabzonspor maçı, bu sezon ligin en tempolu, mücadelesi bol ve tartışmalı kararların olduğu bir karşılaşma oldu. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor maçı kazanacak bir performans ortaya koydu. Özellikle de 70'ten sonra maç 2 takım adına gelip gitti. Kısaca her şeyin olduğu ve izleyicinin bile takip etmekte zorlandığı bir maç oldu.

BURUK DERBİ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig tarihinde ikinci kez (1999/2000) bir sezonun ilk yarısındaki üç derbiyi de kazanan Galatasaray (Beşiktaş, Fenerbahçe & Trabzonspor), bu karşılaşmalarda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 4-3 Trabzonspor

Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırmaya başladığı günden beri şunu çok net görüyoruz: Tempoyu seven ve hedef maçlarında daha da tempolu, baskılı ve iştahlı bir oyun tercih ediyor. Galatasaray, şimdiye kadar ligdeki hedef maçlarının 3'ünü de kazandı.

G.SARAY DAHA ÇOK GOL YİYOR AMA YİNE DE KAZANIYOR

Ancak bu sezon savunma anlamında problemler ve sakatlıklar yaşayan bir G.Saray görüyoruz. Savunmadaki sıkıntılar bu sezon kalesinde daha fazla gole sebep oluyor. Size, Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda ve bu sezon da şimdiye kadar kalesinde maç başına gördüğü gol beklentilerine göstermek istiyorum.

2022-23 Sezonu: 0.7 xG (maç başına) (Ligde birinci)

2023-24 Sezonu: 0.8 xG (maç başına) (Ligde ikinci)

2024-25 sezonu: 1.28 xG (maç başına) (Bu sezon yedinci)

GOL ÜRETMEDE GALATASARAY LİDER

Verilere baktığımız zaman bu sezon diğer sezonlara göre kalesinde gol beklentisi giderek yükseliyor. Çünkü G.Saray çok fazla pozisyon vermeye başladığı bir sezonu yaşıyor. İyi olduğu maçlarda bile bunu görüyoruz. Yine çok gol atabilen ama buna karşın daha fazla gol yiyebilen bir takım var artık bu sezon karşımızda. Zaten bu sezon ligde gol üretme konusunda en yüksek veriye sahip Galatasaray.

SAVUNMADAKİ PROBLEMLER GOL OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Dünkü maça bakalım; Galatasaray, bu sezon gol atmakta zorlanan Trabzonspor'dan 3 gol yedi. Hatta 4. golü de yiyebilirdi. Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3'e gelen maç var. Samsunspor ve Eyüpspor'dan 2'şer gol yenilen maçlar var karşımızda. Savunma anlamında belki de bu sezon en kötü maçını oynadı G.Saray Trabzonspor'a karşı. Çünkü Trabzonspor'un hücum hattının G.Saray'ın savunma hattına büyük bir üstünlüğü oldu.

Banza, atletizmi ve çabukluğuyla Abdülkerim ve Kaan'a karşı üstün geldi. Banza'nın golü de zaten bunun sonucuydu. Nwakaeme ile Jelert'in eşleşmesi zaten hatalı tercihti. Berkan Kutlu zaten sol bek profili olmayan bir oyuncu. Yani baktığımız zaman savunma yapısı sorunlu ve bireysel hatalara sebep olabilecek bir 11'le çıktı G.Saray. Sonuç da sürpriz olmadı. Kalesinde 3 gol gördü.

GÜCÜNÜ SAVUNMADAN ALAN TAKIMDAN GÜCÜNÜ HÜCUMDAN ALAN TAKIMA...

Yani kısaca Okan Buruk'un son 2 şampiyonluğunda gücünü savunmadan alarak hücumda etkili olabilen bir takım varken, bu sezon gücünü savunmadan değil gücünü hücumdan alan bir takım görüyoruz. Galatasaray'ı eleştirecek olursak savunma konusundaki problemleri nedeniyle bu yönüyle eleştirebiliriz.