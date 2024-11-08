MERVAN NAZIM

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün belki de tarihinin en özel performansını ortaya koyarak Tottenham gibi formda bir takım karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Hatta belki de 4-5 gol atabileceği bir galibiyeti kaçırdı. Avrupa maçlarında G.Saray'da şunu görüyoruz artık: Maçlara kendini adayan 11 oyuncu ve Avrupa'ya hazırlanmış bir takım. Yardımlaşma, oyuna sadık kalma, enerjisi yüksek, fizik kalite ve zevk veren bir futbol...

BURUK, POSTECOGLOU'NU OYUNUYLA MAT ETTİ

Okan Hoca, bu sezon Premier Lig'de geçiş oyununda lider olan ve PPDA değeri en düşük (kendi yarı sahasında en az pas yaptıran takım) Tottenham karşısında (Her ne kadar rotasyonlu bir kadroyla çıksalar da) çok cesur ve başarılı bir oyun planıyla Ange Postecoglou'nu mat etti.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçlarında ve genel olarak da hedef maçlarda çok büyük bir pres hocası olduğunu gösterdi herkese. Dün de aslında aynı pres anlayışıyla ve Tottenham'a karşı riskli olabilecek bir 3-4-1-2 sistemiyle çıktı sahaya. Aynı dizilimi Elfsborg maçında da gördük.

KALENİN AĞZINA KADAR PRES!

3'lü savunmalar genellikle size rakibe pres konusunda avantajlar sağlar. G.Saray, Tottenham'ın neredeyse gırtlağına kadar çok yoğun ve şiddetli bir pres yaptı. Osimhen, Sara, Yunus, Icardi ve Barış başta olmak üzere rakip yarı sahada kaptığı neredeyse tüm ataklarda pozisyon buldu ve inanılmaz goller de kaçırdı. Burada Tottenham'ın oyun anlamında sürekli aynı hatayı yaptığını gördük. O da; pasla çıkamayan Draguşin ve Davies ile birlikte sürekli olarak pasla çıkmaya çalışmaları oldu ve G.Saray'ın presi nedeniyle de çok fazla top kaybettiler.

GALATASARAY, SARA'YI UCUZA ALMIŞ

Gabirel Sara ve Torreira'nın performansına da kısaca değinmek gerekiyor. Osimhen, Yunus ve Mertens'in bu kadar gösterişli bir maç çıkarmasının arka planında bana göre Torreira ve Sara'nın orta sahadaki muazzam performansı vardı. Özellikle de Torreira'nın gösterişsiz fakat oyuncuyu en çok yıpratacak olan bölgede oynaması ve bunu da neredeyse kusursuz bir şekilde yapması takımın ofansif anlamda çok fazla rahatlatıyor. Sara'nın da ayak kalitesinin ne kadar iyi olduğu ve oyunu yönlendirmedeki yeteneğini artık çok net görebiliyoruz. G.Saray gerçekten çok ucuz bir transfer yapmış bence…

G.Saray'ın özellikle Avrupa maçlarında 3-4-1-2 veya 3-5-2 formasyonunu devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk ve bu oyuncu grubunun pres oyununa çok elverişli olduğunu ve bunun artık takımın en belirgin özelliği olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Osimhen gibi bir silahınızın olması bu formasyonu ve oyun inşasını büyük anlamda etkili kılıyor.

Takım anlamında İstatistikler

Topla oynama: %56 - %46

Gol beklentisi: Galatasaray 3.29xG – 2.01 xG Tottenham

Toplam şut: Galatasaray 28 – 5 Tottenham

Korner: Galatasaray 8-0 Tottenham

İkili mücadele kazanma: G.Saray 63-59 Tottenham

Pas Arası: G.Saray 18-8 Tottenham