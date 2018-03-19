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MURAT ÖZBOSTAN
19 Mart 2018, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN

21 milyon Euro nasıl ödenir?

Geçen hafta 'a farklı yenilen mi bir haftada kendine geldi, üstün güçler mi elde etti yoksa ve 'u yenerek 6 puan alan mı hep kötü müydü? Ben maç öncesi bu tabloya bakınca, Beşiktaş'ın maçı kazanacağını düşüyordum. Hele de derbi 0-0 bitmişken.. Yanılmışım! Mükemmel bir Başakşehir, çok kötü bir Beşiktaş izledim. Düşünsenize Başakşehir aleyhine bir sürü durum var.. İki önemli futbolcusu yok, 10 kişi kalmış, en iyi futbolcuyu sakatlanıp çıkmış.. Ama Beşiktaş'ı hiçbir şey harekete geçiremedi, motive etmedi. Koca 90 dakikada iki tane şutları var. Bir tane de siyah beyazlı taraftarı heyecanlandıran pozisyon, o da 'nın frikik atışı. Sadece o. Günlerdir Beşiktaş, Talisca'nın durumunu konuşuyor. "Bonservisi alınacak mı alınmayacak mı?" Beşiktaş'ın konusu bu mu şimdi! 21 milyon parayı ödeyebilmesi için Beşiktaş'ın öncelikle şampiyon olması gerekiyor. Bunun dışında Beşiktaş'ın bu kadar büyük bir parayı ödeyecek bütçesi var mı? Yani bırakın Talisca'yı.. Sezon sonu gelsin ne olacaksa olur. Adamın da aklı karışıyor. Topa genelde sahip olan Başakşehir, Beşiktaş'ı öyle küçük alanlara mahkum etti ki!.. Çıkamadı, nefes alamadı .. Bu alanlarda top yapacak tek adam Quaresma idi. Portekizli futbolcu Beşiktaş'ı da yaktı, kendini de.. En kritik maçlarda oynamayarak büyük zarar verdi takımına.. Lens hâlâ vasat.. Bu gidişle onu hep 'vasat' diye yazacağız.. Tolgay kaleye bile yaklaşamadı.. Beşiktaş dün gece hiçbir şey yapamadı. de buna çözüm üretemedi. Başakşehir'i tebrik ederim.. Fenerbahçe- maçının sonucunu lehine çevirmesi gereken Beşiktaş ise büyük bir fırsatı tepti..

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