2010 Dünya Kupası'ndan bu yana gencecik yaşta Alman Milli Takımı maestrosu olan Mesut Özil'e iki aydır uygulanan mobing en sonunda sabrını taşırdı. Türk Milli Takımı'nı seçmediği için zamanında kendi ülkesinden eleştiri alan ancak yetiştiği Alman Milli Takımı'nın forması için de elinden geleni yapan Özil'e, Almanların bu yaptığı ikiyüzlülük ve kocaman bir vefasızlıktır. İlkay ile birlikte Mesut'a yapılan bu kara propagandanın bedelini, Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak ağır bir şekilde ödediler. Mesut, Londra'da Arsenal forması giyiyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanıyla da, sanatçısıyla da, edebiyatçısıyla da bir araya gelebilir. Hatıra fotoğrafı çektirip sohbet edebilir. Onun gibi başka yıldızlar da bunu yapabilir.. Özgürlüklerden bahsedip, dünyaya ders vermeye çalışan Almanların hazımsız kafalarının idrak etmediği tam da budur. Konu uzadıkça kaybettiler. Hâlâ konuşuyorlar. Mesut da İngiltere'deki kariyerine sakin kafayla devam edebilmek için şimdi milli takımı bırakmaya hazırlanıyor.

Açıkçası kararını destekliyorum. Almanların bir sonraki maçında yine ıslıklanacak Mesut'un bırakın Arsenal'e, evinde otururken kendisine faydası olmaz.