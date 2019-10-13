AVRUPA'DA hatta dünyada Türkiye'ye karşı büyük bir saldırı var.. Terör için yaptığımız haklı mücadelemizi, saptırıp içine "savaş" kelimesini sokarak okuyorlar. Okudukları gibi kalmayarak bir de iftira atıyorlar. Öyle ki siyaset bilgisi olmayan eski Juventuslu futbolcu Claudio Marchisio, bütün cehaletiyle saçma sapan yorumlar yapma cesaretini kendinde buluyor. Türkiye hakkında ağır şeyler söylüyor. Allah'tan Merih Demiral gibi aslanlarımız var ki kendisine tokat gibi yanıt vermekte gecikmiyor... Diğer bir saldırı Enver Cenk Şahin'e yapıldı.

EURO 2020 bizim sportif mücadelemiz... Bu turnuvaya gitmeyi istiyoruz. Mehmetçik bugüne kadar 40 bin şehit verdiğimiz terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içindeyken, ay-yıldızlı takımımız da ülke insanımızı mutlu etmek istiyor. Bunu da şu ana kadar başarıyla sürdürüyor. Paris'te zor bir maça çıkacağız.. Fransa terör sempatizanlarının oldukça fazla olduğu bir ülke. Onlara sahip çıkarak, desteğini pek çok örnekle gösterdi. Gurbetçi taraftarlarımız maça büyük ilgi gösteriyor. Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa'daki birçok Türk bu maçı takip edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraftarlarımıza uyarılarda bulunması lazım. Maç saatine kadar uyarılar etkin bir şekilde sürmeli. TFF zaten Fransa Futbol Federasyonu'na bir yazı yazarak, "Gerekli önlemleri alın" dedi.. Maça gidecek her taraftarımız temkinli olmalı. Tahriklere kapılmamalı. Buna oyuncularımız da dahil. Fransa'da büyük bir misafirperverlik gösterileceğini düşünmüyorum. İlla ki Fransız taraftarların içinde terör seviciler olacaktır. Pankart açmak, sahaya girmek isteyeceklerdir. Fransızlar bu kontrolü sağlıklı şekilde yapacak mı? Göreceğiz..