MHK Başkanı Zekeriya Alp, kısa bir süre önce "Büyük küçük takım yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Sahada adaleti onlar sağlıyor" demişti… Bu konuşmanın üzerinden kısa bir süre sonra Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi. 14 bin TL aylık alıyordu... Artık bu para yok. Görev verilmesi durumunda maç yönetebilecek olan Arslanboğa, profesyonel olmayan 18 hakemden biri konumuna geçti. Buna da Zekeriya Alp karar verecek. Tabi kararları o alıyorsa… Zaten Arslanboğa da herhalde hakemlik yapmaz artık! Beşiktaş- Başakşehir maçındaki 2 kritik hatası için ipi çekildi Arslanboğa'nın. Özellikle Adem Ljajic'in kendisini itmesine sessiz kalması nedeniyle 'hakemlik görevini rencide ettiği' düşüncesiyle TFF bu kararı almış. O pozisyonda sarı kart görmüştü Adem... Kırmızı kart görmesi lazımdı. Eğer TFF bu iki kritik hata ya da sadece Adem hakemi ittiği ve buna sessiz kalındığı için Arslanboğa'nın fişini çekiyorsa, bundan sonraki haftalarda ne olacak? Hakeme dokunan, iten, hakaret edenin karşılığında gerekli cezayı bir hakem veremezse onların da sözleşmeleri iptal edilecek mi? Bu kamuoyunun en çok merak ettiği nokta. Mesela Cüneyt Çakır böyle bir hata yapsa ne olurdu? Kim hakeme dokunsa atılmalı. Yoksa sistem, o hakemi atar bundan sonra.!

HER HAREKETLERİ OLAY

Yeni TFF önemli isimlerle Haziran'da göreve geldi. Ama kısa sürede çok sayıda yangın çıktı. Yangınlar bir bir söndürülse de közler içten içe yanıyor! Sorunların sadece üstü kapatılıyor. 1- Yönetim kararları ve toplantıları basına sızdırılıyor. 2- Terim'e verilen cezanın açıklama saati vardı ki evlere şenlik!. Hâlâ kamuoyu işin aslını bilmiyor. Bir hata da olabilir! 3- Ali Koç'un Alanya-F.Bahçe maçının oynanacağı gün TFF'yi ziyaret etmesi ve Sayın Nihat Özdemir'e şampiyonluk sayısını belirten bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini hediye olarak vermesi... Bir de bununla poz vermeleri! 5- Kurullar da cezalar da zaten ayrı ayrı telden çalıyor. Hakemleri üstte yazdım zaten.

Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olursa altından kalkamaz!

BEŞIKTAŞ zor günler geçiriyor… Adaylar bir bir çoğalıyor. Sayın Fikret Orman devam etmeme kararı aldı. Bu kulübe büyük hizmetler yapmış bir başkan olarak veda edecek. Çok sayıda aday olması iyi bir şey. Demek ki bu kadar ağır mali tablonun altına girebilecek çok sayıda yürekli insan var. Herbiri projelerini, hedeflerini tek tek anlatmalı... Beşiktaş, önümüzdeki günlerde tarihinin en önemli seçimini yaşayacak kanımca. Takımın durumu ortada. Saha içi ve dışarısı birbirinden ayrı tutulmalı. Ancak bizde o kadar büyük profesyonellik yok. Abdullah Avcı, görüntü itibariyle başarılı değil, gitmesi de şu an bir şeyi çözmez. Sergen Yalçın ya da başka bir isim, bu tabloda ne verebilir ki? Zaten yeni başkan çalışacağı hocasına da karar verecektir. Her şeyin başı huzur. Teknik kadronun başarılı olma şartlarından biri de bu... Avcı ve ekibi geldikleri günden beri bir kuruş para almamışlar. En büyük endişe geçen sezon F.Bahçe'nin yaşadığı kâbus. Şunu söyleyelim eğer Beşiktaş F.Bahçe gibi öyle alt sıralara demir atarsa sezon sonu altıncılık göremez. F.Bahçe'de başkana destek vardı. Başkan kulübe para verdi. Taraftar Yanal'a destek verdi. Baktığınızda Beşiktaş'ta bunların hiçbirisi yok ki...