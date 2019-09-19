İYİ başlamak, puanla başlamak önemliydi.. Bu nedenle G.Saray'ın aldığı 1 puanı önemsiyorum.. Ama kadro açısından rakibinden daha kaliteli bir takım olan G.Saray'ın 3 puanla dönmesini beklerdim. Ligin başından beri sıkıntıları var.. Muslera'nın yine kritik kurtarışları olmasa İstanbul'a dönüş acı olacaktı.

Şöyle bir bakarsak: 1- Galatasaray'ın temposu yok.. Topa sarı-kırmızılı takım hız katamıyor.. Çok yavaşlar.. 2- Kanatlardan istenilen oranda ofansif anlamda destek gelmiyor. 3- Savunma çok kötü.. Arkaya atılan üç topta Belçika takımı sıkıntı yarattı. Stoperlerin uyumu yok.. Sanki bu iki adam bu sezon ilk defa yan yana oynuyorlar. İstanbul'daki maçta endişelerim daha büyük.. 4- Galatasaray'ın sahada final pasları atacak adamı yoktu. Belhanda arandı.. Pas kalitesini yukarıya çekebilirdi.. 5- Falcao orta saha oyuncularından çok uzak kaldı.. Top adama geliyor, yanında kimse yok. Tek başına kaldı... Falcao'yu besleyecek adam yok. 6- Duran toplarda da G.Saray etkisiz. Oysa fizikli bir takım.. 7- Deplasmanda oynuyorsanız, bir de yüzde yüz pozisyon yakalarsanız atacaksınız. Ah Babel ah.. Golü atsan her şey farklı olabilirdi.. Tablo farklı olurdu. 8- Emre Mor oyuna girdikten sonra artıları oldu. Kısacası yenemiyorsan yenilme.. Galatasaray da öyle yaptı.. Bu futbola bir puan da iyidir..

Bu arada Türk takımlarının ligimizdeki çekişmesini anlıyoruz..

Fakat Avrupa'da bir durun artık.. G.Saray dahil her takımımızın alacağı puan önemli.. Biraz birbirinize destek olun.. Ayıp oluyor artık.. Bu kadar huzursuzluk, gerilim yaratmak kimseye şu ana kadar bir şey kazandırmadı, bundan sonra da kazandırmaz..