Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'tan gidişine en çok üzülen insanlardan biri oldum. Beşiktaş tarihinin en önemli yabancı oyuncularından biriydi. Beşiktaş'tan iki gidişi de olay oldu. Kasımpaşa'yı seçerek Türkiye'de yeni bir sayfa açtı, bunu da eleştirenler var… Ama sonuçta profesyonel hayat ve işin ucunda para var. Gelin görün ki gittiği günden beri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı sert bir şekilde eleştiriyor. Kasımpaşa'ya gitmeden önce bu açıklamaları yapsa hoşgörülü olunabilirdi. Ama artık başka bir camianın, başka bir kulübün çatısı altında. Bu tür açıklamalar yakışmıyor. En başta da Kasımpaşa'ya haksızlık. Sana imza attırmışlar, para vermişler ve bir riske girmişler. Sen hâlâ Beşiktaş Başkanı'nı konuşuyorsun! Benim bildiğim Ümraniye'de eşyalarını toplarken arkadaşları ile vedalaştı. Kimse ona "Çabuk tesislerden çık" demedi. Zaten bu hoş da değil. -Bana göre yakışan bir uğurlama da yapılabilirdi- Ama Orman ile arasındaki olay düelloya dönüştü. Bu gereksiz bir durum. Umarım Orman da yeni bir şey söylemez. Bu konuda Beşiktaş'ın tek hatası var: Keşke sezon başında Quaresma'yı yollasalardı. Beşiktaş bu sezona hep krizlerle girdi, krizlerle de devam ediyor. Quaresma yeni forması ile futbol resitaline devam etsin, Beşiktaş artık onun için bitti. Sonuçta eski kulübünün başkanına yönelik açıklamalar yapmak ona bir şey kazandırmaz, daha antipatik yapar. Beşiktaş taraftarı Quaresma'yı çok sevdi. Sadece futbol oynamaya devam etsin ki taraftar da onu sevmeye devam etsin.