FALCAO, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu alacağı ücretle. Sözleşmesinin detaylarını yanda okuyacaksınız. Maddeler inanılmaz. Böyle bir adam alıyorsanız bunları da kabul edeceksiniz zaten. Falcao bu transferde dik durdu ama bu maddeleri de bir bir yazdırmış! Olay bir ara öyle bir hale geldi ki yönetim, "Eyvah olmazsa taraftara ne diyeceğiz" diye kara kara düşünüyordu. Şu an herkes mutlu. Eski başkan Ünal Aysal da Drogba'yı getirmişti. O günlerde de taraftar mutlu ve yönetimin arkasındaydı. Şimdi de Mustafa Cengiz ve ekibi taraftarın tam desteğini almış durumda. Kısacası Galatasaray transferin şampiyonu oldu. Her şey sahaya bakar artık. Önemli sözleşmelere imza atıldı. Bu arada Linnes'e de şaşırdım. Nisan'da yeni sözleşme yapılan ve 1.4 milyon Euro para verilecek olan oyuncunun sözleşmesi donduruldu kontenjan için. Madem böyle gözden çıkarılacak bir adamdı ne diye sözleşmesi uzatıldı? 1.4 milyon Euro az para mı? Büyük kulüplerimiz önemli oyuncular aldılar. Özellikle de Fenerbahçe ve Galatasaray. Şampiyon olamayan takım batar. İşin özeti bu.

"Sistem sistem" diyerek fark açılırsa mutsuzluk olur

BEŞİKTAŞ genlerini değiştirdi ve yeni bir takım kurdu. Quaresma, Adriano ve Medel gibi marka isimlerin yerine daha az maliyetli ve yaşı düşük oyuncular alındı. Başkan Fikret Orman önceki gün Bolu'da, "8 senedir oynadığımız sistemi değiştiriyoruz. Kötü oynanarak kazanmaktansa umut vererek kaybetmeyi tercih ederim" dedi. Güzel bir cümle. Ama unutmayım ki herkes de skorboarda bakar. Abdullah Avcı da mesela "Kaybettiğimiz topları 5.8 saniyede geri aldık" dedi. Bunlar güzel değerler. Bu sezon Beşiktaş bir uyum süreci gösterip kazanmasa da yeni sistemine mi adapte olacak? Zirveyle makas açılırsa ne olacak? Taraftarın bunları daha çok önemsediğini düşünüyorum. Bu arada yeni sisteme adapte olacak 3 yeni ismin Pedro Rebocho (sol bek) Mohamed Elneny (ön libero) ve Abdoulay Diaby'nin (forvet - kanat) kiralık olduğunu belirtelim

Kulüpçülük yapmayın zemine dikkat edin

MİLLİ Takım 5 yıl aradan sonra İstanbul'da bir maç oynayacak. Anadolu'dan sonra insanın kafasında bir sürü soru işareti oluşuyor. Kulüpçülük zihniyetiyle maça gelen insanlar takımlarının formalarını giyip tribünleri üçe beşe bölmüştü. Umarım bu asla olmaz. TFF cumartesi günü oynanacak maç için özel önlemler almalı. Her taraftar için forma yaptırmalı. Bunlar stada girerken dağıtılmalı. Başka takım formalarına maçta izin verilmemeli. Ve zemin… Daha önce de yazdım. Vodafone Park'ın zemini kötü. Böyle bir zemin top tekniği yüksek oyuncularımız için handikap. Andorra zayıf takım deyip bu önemli ayrıntıları geçemeyiz.