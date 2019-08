ORHAN Ak'ın istifa etmesi Beşiktaş'a hayat verdi! Bu olay bir krize dönüşmüş, taraftar ile yönetim arasındaki gerginlik takıma da zarar vermeye başlamıştı. En çok da Abdullah Avcı'ya… Durum böyleyken Ak'ın istifası, Beşiktaş taraftarını da yüzde 100 maça bağladı.

Dün gecenin iki kahramanı vardı: Biri Caner diğeri de Beşiktaş taraftarı. Siyah-beyazlı tribünler, 1. dakikadan itibaren takıma sahip çıktı ve son düdüğe kadar da inanılmaz bir destek verdi. Bu nedenle de bu istifa kararı önemliydi. Bunun altını çizelim..

Gelelim sahaya.. Beşiktaş ilk yarının uzatma bölümlerinde gelen gole kadar hayal kırıklığı yaşattı. Çok tedirgindi. Acemi bir hali vardı. Açıkçası kimin ne yaptığı belli değildi. Herkes birbirine bakıp 'Ne yapacağız' diyordu. İki-üç pas yapıyordu ama sonra topu kaybediyordu... Boyd ve Lens verimsizdi... Caner ve Gökhan'a yapılan baskı da bu iki futbolcunun ileri top çıkarmasını engelliyordu... İşte Güven'in golü her şeyi tersine çevirdi. İkinci yarı tablo biraz olumluya döndü. O geriden çıkamayan toplar çıkmaya, pozisyonlar gelmeye başladı... İkinci gol de gelince herkes bu kez "oh be" dedi ve maç koptu… Bu iki gol de Beto'nun ikramıydı. Kimse "Beşiktaş çok iyi oynadı" diyemez herhalde. Burada önemli olan kazanmaktı. Hele de siz geçen hafta Sivas'a farklı mağlup olmuşken. Kötü bir sonuç takımı daha olumsuz bir havaya sokardı. Gayret etmek, kazanmayı istemek Beşiktaş adına pozitif bir durumdu. Avcı'nın istediği oyun yine olmadı ve kalite yükselmedi ama ilk haftalarda kazanmak önemliydi. İyi ve kaliteli oyun herhalde ancak 5. ve 6. haftalarda gerçekleşir. Beklemek lazım…