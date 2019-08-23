BIR kere şunu özellikle yazmak istiyorum.. Trabzonspor bu performansıyla sadece kendi taraftarına değil Türkiye'deki diğer futbolseverlere de keyifli bir resital sundu dün gece. Mutlu olduk.. Bordo mavili takım geçtiğimiz sezondan bu yana hücum futbolunda sergilediği başarılı performansı bu sezon da devam ettiriyor fakat birkaç noktaya da değinmek lazım.. Ünal Karaman, stoperde oynayan ancak birlikte oynama performanslarıyla pek güven vermeyen Hüseyin ve Hosseini'yi Kasımpaşa maçından sonra yine bir arada oynattı. İdeal ikilisini arayan Karaman, Kasımpaşa maçında Trabzonspor adına sahanın en iyisi olan Fernandes'i bu maçta düşünmeliydi.. Bunları şunun için yazıyorum.. Trabzonspor dün harika bir sonuç aldı ama savunmada çok fazla hata yaptı.. Allah'tan AEK, Sparta Prag kadar etkili hücum oyuncularına sahip değildi.. 1-0 yenik duruma düştükten sonra demoralize olmaması ve iştahla maça dönmesi Trabzonspor'un en beğendiğim yönü oldu. Bu maç için herhalde en çok Ekuban'a yer ayırmalıyız, onu yazmalıyız.. Gecenin kahramanı oldu.. Sturridge transferinden bir gün sonra yaptığı hat-trick bana göre bir meydan okumaydı!. Attığı üç gol Trabzon'a turu getirdi.. Doğru yerde oynadığı zaman ne kadar başarılı olacağını gösterdi.. Trabzonspor'da Ekuban kadar Sosa'nın geriden kurduğu oyunda Abdülkadir ve Pereira ile olan uyumu da göze çarptı. Sosa penaltı kaçırmasına rağmen büyük bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.. Sorumluluk aldı.. Fark yarattı..