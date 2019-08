Beşiktaş son yılların en sancılı dönemiyle lige giriş yapacak. Uzun zamandır taraftarı bu kadar umutsuz ve heyecansız görmemiştim. Yıllardır Beşiktaş taraftarı büyük transferlere alıştı, marka isimleri havalimanında karşıladı, imza törenlerine gitti, coşku yaşadı. Quaresma ve Guti'nin transferlerinde öyle törenler yaşandı ki eski stadında 20 bin kişi imza törenine geldi.. Sayın Başkan Fikret Orman en büyük transferimiz Abdullah Avcı diyor. Elbette teknik adam önemli ama sahaya çıkıp oynayacak hali yok. Taraftarın heyecanı olmayınca takım da bir ritim bulamadı. Orhan Ak sorunu, transferlerin geç olması, yıldız futbolcular yerine daha orta sınıf oyuncu tercihlerinin yapılması Beşiktaş camiasını lig öncesi şampiyonluk havası içine sokmadı. Maçlar başlayınca ne olur bilmiyorum. Avcı'nın işi zor daha önce de yazdım, sahada kazanmaktan başka çaresi yok. Hoca da stresli sanki. Çünkü beklentilerini bulamamış olabilir. Ekonomik sorunlar var, transfer geç yapılıyor, kötü bir hazırlık dönemi geçti, sistem değişiyor. Yani Beşiktaş'ta taraftar, yönetim, futbolcu, teknik adam her şey sorunlu şu anda. Beşiktaş mağazalarına gitsek taraftar şöyle diyor, gidip de kimin formasını alalım, bizi heyecanlandıran bir şey yok. Allah Beşiktaş'a kolaylık versin, bu yarışta yolu engebeli, bir de Orhan Ak sorunu varken…



Falcao için ne yazdıysak oldu

Transfer haberciliği toplumda kolay görülse de zor iştir. İnsanlara göre bizler masa başında oturup transfer yazarız! Bu algıyı yaratanlar da bu işi bilmeyenlerdir. Mesela Falcao… Bir aya yakındır Türkiye'nin gündeminde. 31 Temmuz'da manşet attık "Falcao Aslan Oldu" diye. Satır satır detaylarını yazdık, öncesinde nasıl gündeme geldiğini sayfalarımızda yer verdik. Bir transferle ilgili haber yazarken her tarafı arıyoruz. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yaptığım ilk konuşmada Falcao için bana sadece "Çalışıyoruz" demekle yetinmişti. Ben de üstelemedim. Bu süreçte Ahmet Bulut'la da görüştüm, o da her zamanki gibi temkinliydi. Bu işin temel sorununun bonservis olduğunu ilk SABAH Spor yazdı. Sonuç itibariyle 1 aya yakındır gün gün bu transferin perde arkasını yazdık, sağ olsun internet ve televizyonlar da tepe tepe kullandı. Bu arada Fransa basınını her gün detaylarıyla takip eden Bülent Timurlenk'i de unutmayalım... Ve Galatasaray muhabirimiz Mehmet Özcan. Falcao G.Saray'a hayırlı olsun. Umarım Türk futboluna iyi gelir.